¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÅû¹á²ÅÃÒ¤¬£µÇ¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÎ¥Ã¦¤Çµ¯ÍÑÌäÂê¤â²ò¾Ã¤Ø
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢£Ä£å£Î£Á¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Þ¤Î¼çË¤¤¬£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Åû¹á¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¡£¥ì¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢£Ä£å£Î£Á°Ê³°¤Ë¤âµð¿Í¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ç¤ÏÅû¹á¤Î°ÜÀÒ¸å¤âËÜ¿Í¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÇØÈÖ¹æ£²£µ¡×¤ò¶õ¤ÈÖ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ëà¼çá¤¬ºÆ¤ÓÂµ¤òÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Þ¤é¤º¤âà¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÌäÂêá¤â²ò¾Ã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¸Íã¤Ë¤Ïº´Ìî¡¢»°ÎÝ¤Ë¤ÏµÜºê¡¢°ìÎÝ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢Åû¹á¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤â¡Ö¤É¤³¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¯ÍÑË¡¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ï´î¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢·ü°Æ¤Î£±¤Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£±£µÆü»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£·¾¡£·ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¡££ÖÃ¥²ó¤ØÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£