¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¡¡ÆñÅ¨¡¦¶â¸¶ÀµÆÁÀï¤Ë¼«¿®¡Ö¿Í´Ö¡¢É¬¤º¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¶¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¹çÆ±¸ø³«Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶â¸¶ÀµÆÁ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£´¡Ë¤¬É¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò£²½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢£²Ê¬´Ö¤Î¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ê£Í£Í£Á¡Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÄï»Ò¤Î¿ÜÅÄÈþºé¤òÏÓ½½»ú¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¶â¸¶¤ÎÎý½¬¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¶â¸¶Áª¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡£
¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Î»î¹ç¤Ë¡ÖÂÇ·â¤À¤±¤ä¤ë¤Ê¤é¥¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¿²µ»¤À¤±¤ä¤ë¤Ê¤é¿²µ»¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ï£Í£Í£Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿²µ»¤ÎÅ¸³«¤âÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÁ´¶ÉÌÌ¤Ç¶¯¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¿Í´Ö¡¢´°¤Ú¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉ¬¤º¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ê¤ê¤ËËä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤òÇË¤ê²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤ÆÎ×¤à½é¤Î»î¹ç¤À¤¬¡ÖËÍ¤Ï²¦¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÄ©Àï¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î²¦¼Ô¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î²÷¾¡¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£