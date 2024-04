TOBE所属の平野紫耀(27)神宮寺勇太(26)岸優太(28)の3人組グループ「Number_i(ナンバーアイ)」が14日(日本時間15日)、米カリフォルニア州で開催された世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル2024」の特別ステージに出演し、海外初公演のステージに立った。

Number_iは、室内ステージ「Majave」で行われた「88rising Futures」に登場。黒の衣装にサングラスをかけた平野が「Hey,What's up? Coachella! We are Number_i」と野太い声の英語であおった。1曲目には「FUJI」を披露。キレのあるダンスパフォーマンスで会場を沸かせた。続いて神宮寺が「Next song is GOAT」と英語で曲紹介。1曲目のハンドマイクからヘッドセットマイクに変え、今年元旦に配信リリースのデビュー曲をよりパワフルに熱唱。7分ほどのステージで会場を盛り上げた。

海外デビューを終えた平野は「すごく楽しかったです。他のアーティストさんのステージも舞台袖で見ることが出来て、すごく刺激になりました。最高でした!」。神宮寺は「楽しかったです。一瞬で自分たちのステージが終わるくらい刺激的な時間でした」。岸は「新たな1歩をスタートさせていただき、めちゃくちゃうれしいです! これからも応援よろしくお願いします!」とコメントを発表した。