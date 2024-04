東京ディズニーシーⓇに2024年6月6日にグランドオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

2024年4月9日に、「ファンタジースプリングス」のTVCMでも聴くことができる「ファンタジースプリングス」をイメージして書き下ろされた楽曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」のデジタルシングルがリリースされました。

今回は、そんな「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」をMezzoMikiが紹介していきます。

東京ディズニーシー デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」

発売日:2024年4月9日

2024年6月6日(木)、東京ディズニーシーにグランドオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに先駆けて、4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、東京ディズニーシーではスペシャルイベント“ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス”を開催。

イベント期間中、メディテレーニアンハーバーでは、ミッキーマウスやミニーマウスのほか、「ファンタジースプリングス」の3つのエリアの題材であるディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』のキャラクターが登場する水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」が公演されます。

今回、配信された「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」は、水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」や、「ファンタジースプリングス」のTVCMでも聴くことができる、「ファンタジースプリングス」をイメージして書き下ろされた楽曲。

これまでも東京ディズニーリゾートのショーミュージックなどを手掛けてきた、Nathan Padgett(ネイサン・パジェット)が手掛けています。

東京ディズニーシーならではの、美しい透明感のある水を感じさせるオープニングから始まるメロディ。

豊かな湧き水が「フローズンキングダム」、「ラプンツェルの森」、「ピーターパンのネバーランド」へと広がっていき、新しい物語へと繋がっていく。

そんな光景が目に浮かぶような楽曲になっています。

『アナと雪の女王』の「フローズンキングダム」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェルの森」、『ピーター・パン』の「ピーターパンのネバーランド」という3つの新しいおとぎ話の世界が体験できる新エリア。

それぞれのエリアでは、物語の世界、そして、“Happily Ever After”(その後の物語)が体験できます。

おとぎ話の世界と、そのあとに続く物語への期待が膨らむ歌詞が綴られ、魔法の泉(ファンタジースプリングス)で、これからゲストが体験できることの期待感に胸が躍ります。

女性ボーカルのTrack01に加え、インストゥルメンタル・バージョンのTrack02が収録された、2曲入りのデジタルシングル。

東京ディズニーシーの音楽ならではの壮大で美しいメロディもポイントです。

「ファンタジースプリングス」をイメージして書き下ろされた「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」

2024年6月6日のグランドオープンの期待が高まる楽曲をぜひ配信で楽しんでくださいね!

(文:MezzoMiki)

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魔法の泉で体験できるおとぎ話への期待が高まる!東京ディズニーシー デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」 appeared first on Dtimes.