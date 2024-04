バンプレストブランドから、宅配ピザ店『PIZZA-LA(ピザーラ)』のクレーンゲーム景品が初登場!

『PIZZA-LA』の人気メニュー「マルゲリータビアンカ」のおいしさを、宅配用のピザカートンに入った様子をそのままプリント。

約38cmの大きなぬいぐるみで再現しています。

バンプレスト「PIZZA-LA めちゃもふぐっと ピザーラお届け!!ぬいぐるみ」

左:『PIZZA-LA ピザぬいぐるみマスコット』/右:『PIZZA-LA めちゃもふぐっと ピザーラお届け!!ぬいぐるみ』

登場時期:2024年4月25日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約38cm

宅配ピザ店『PIZZA-LA(ピザーラ)』のデリバリー気分を味わえるぬいぐるみが新登場!

デリバリーパッケージがそのままぬいぐるみになりました。

ぬいぐるみながらボックスの蓋は本物のピザカートンのように、パタパタと開け閉めができる仕様に。

フタを開くと「マルゲリータビアンカ」のピザが出現!

ピザカートンを開けたときのピザの美味しそうな匂いの雰囲気や、ドキドキ・わくわく感が楽しめるユニークなぬいぐるみです。

ピザの美味しさを届けるために写真は全て撮りおろし!

おいしく見える照明にこだわり、たくさん撮影した中から至極の1枚を選び、おいしさをそのままプリントで表現しました。

通常のLサイズよりも大きい特大サイズなのがうれしい!

そのほか、ピザのチーズが「のび〜る」様子を再現した約48cm『PIZZA-LA めちゃもふぐっと のび〜るピザぬいぐるみ』や、『PIZZA-LA ピザぬいぐるみマスコット』、『PIZZA-LA ラウンドタオルケット』など続々と登場予定。

ぜひチェックしてみてくださいね!

宅配用のピザカートンに入った様子をそのままプリントしたユニークなアイテム。

バンプレスト「PIZZA-LA めちゃもふぐっと ピザーラお届け!!ぬいぐるみ」は、2024年4月25日(木)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

