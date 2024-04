イチゴを使ったメニュー5品が毎日先着10名限定で100円に！YOLU ICE「春のYOLUイチゴ100円フェス」

東京・高円寺の夜アイス専門店「YOLU ICE」では、2024年4月15日(月)〜5月15日(水)まで「春のYOLUイチゴ100円フェス」を開催。

期間中、先着10名に「贅沢YOLUイチゴ」「プレミアムいちご」「イチゴチーズケーキ」「イチゴづくし」「イチゴ練乳大福」の中から、好きな1品を100円(税込)にて提供しています。

YOLU ICE「春のYOLUイチゴ100円フェス」

『YOLU ICE(ヨル アイス)』は、24時まで営業している「夜アイス」専門店。

濃厚なのにスッキリしたミルクソフトをベースに、チョコレートやフルーツなどを贅沢にトッピングした、背徳感バツグンの“夜更けのアイス”を楽しめます。

どのメニューも見た目が可愛いのはもちろん、いろいろな味や食感のコラボも魅力です。

そんな「YOLU ICE」では、2024年4月15日(月)〜5月15日(水)まで「春のYOLUイチゴ100円フェス」を開催中。

期間中は、毎日先着10名限定で対象商品が特別価格の100円で提供されます。

「春のYOLUイチゴ100円フェス」対象商品

贅沢YOLUイチゴ

通常価格 1,300円

今回の目玉は、新しく発売される「贅沢YOLUイチゴ」。

溢れるばかりのイチゴが主役の、まさに“贅沢”な一品です。

フレッシュなイチゴのおいしさを存分に堪能でき、「とにかくイチゴを楽しみたい」人におすすめ。

また、その圧倒的なビジュアルも魅力です。

たっぷりのチョコレートソースをトッピングすることもできます。

プレミアムいちご

通常価格 750円

たっぷりのイチゴとミルクソフトクリーム、まろやかなプリンも入った「プレミアムいちご」。

スポイトチョコソース付きで、途中から「味変」もできます。

見た目にも可愛く、写真映えすること間違いなし!

イチゴチーズケーキ

通常価格 680円

イチゴとチーズケーキを組み合わせた、男性支持率No.1メニュー。

「ちょっとだけチーズケーキが食べたい」などの気分にもおすすめの一品です。

イチゴづくし

通常価格 680円

やや酸味のあるイチゴと、さわやかな甘みのミルクソフトクリームが相性抜群!

さらに、濃厚なイチゴソースとサクサクとした食感のコーンフレークが絶妙なバランスの定番人気メニューです。

イチゴ練乳大福

通常価格 680円

イチゴとミルクソフトクリームに、練乳と大福を組み合わせた「和」テイストの一品。

和菓子好きの方や、海外の方にも人気です。

