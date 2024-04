リンジー・スターリングが6月14日に発売となるニューアルバム『Duality』から、ロイヤル&ザ・サーペントをフィーチャーしたシングル「Inner Gold」を先行リリースした。エレクトロニック・ヴァイオリン奏者としてジャンルを超えた人気を獲得し、数々の賞を受賞したミュージシャンであるリンジー・スターリングだが、同時にダンサーとしての非凡な才能でも観客を魅了してきたアーティストだ。

リンジー・スターリング『Duality(ドゥアリティ)』



2024年6月14日(金)発売1.Evil Twin2.Eye Of The Untold Her3.Surrender4.Serenity Found5.Untamed6.Purpose7.The Scarlett Queen8.Inner Gold(feat.Royal and the Serpent)9.Survive(feat.Walk off the Earth)10.Kintsugi11.Firefly Alley12.La Feesストリーミング・リンク : https://found.ee/hLRV5S