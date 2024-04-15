¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù»²²Ã¤Î¥Ï¡¼¥ÕÈþ½÷¡¦¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¤¬¿åÃå¡õÀ©Éþ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò½µ¥×¥ì¤ÇÈäÏª¡Ö¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¤ÏËÜÌ¾¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê
Îø¥ê¥¢ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢3·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¡£4·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤18¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢¹â¹»À¸³è¤ÎºÇ¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¿åÃå¡õÀ©Éþ¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥Þ¥É¥19ºÐ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£²È¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì
¡½¡½º£²ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ2²óÌÜ¤Î»£±Æ¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡Á°²ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¢¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡³¤¤Ç»£¤Ã¤¿¹õ¤¤¿åÃå¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥Ã¥Á¥ãÀ¹¤ì¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤½¤¦¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã¥Î¥Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ò¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡ºÇ¶á¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤Ò¤è¤ê¤ó¡×¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¸¡¼¡×¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¡×¤ÏËÜÌ¾¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¤Ï¤¤¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤¹¡£Ì¾»ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²È¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¤Ò¤è¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤«¡Ö¤Ò¤è¤ê¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¤¤À¤±¡Ö¥¢¥ó¥¸¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²È¤ÎÃæ¤Î²ñÏÃ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÏÃ¤»¤ë¤ó¤À¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤À¤±¾¯¤·¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡´ÊÃ±¤ÊÆüËÜ¸ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·É¸ì¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¾å»Ê¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½3·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤è¤Í¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¤Ï¤¤¡£4·î¤«¤é¤Ï³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢3·î¤ÎºÇ¸å¤Ï³Ø³ä¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤È¤«±Ç²è¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤â¤¦À©Éþ¤¬Ãå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤È¤«¤¢¤ë¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¤¤¤ä¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤ÇÃå¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥³¥¹¥×¥ì¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ë½÷¤Î¥³²¿¿Í¤«¤ÇÀ©Éþ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢15ºÐ¤Î¥³¤È¤«¤¤¤Æ¡¢»ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤È¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²Î¤â»Ï¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½²Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Î¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¤¨¡¼......¤Ç¤â²Î¤¦¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤ÏSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤·¡¢À¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤â¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½°ÊÁ°¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤è¤Í¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤½¤«¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥â¥Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ÃË½÷5¿Í¤º¤Ä»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÂè°ì°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥¸¤«¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
3ÆüÌÜ¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤êÀè¤ËÎ¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¤¤......¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¡©
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡¥Ñ¥Ñ¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é¥Þ¥Þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã°¦¾ðÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤È¤«¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿åÃå¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¤Ê¤ÉÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Àß³ÚÏÂÂå¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥à¥í¥¾¥Î¥±¥¤¥È¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¡¡
2005Ç¯4·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹155Ñ¡¡
¡û¡Ö2022¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£ºòÇ¯¡¢Îø¥ê¥¢ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÌÊÔ¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë»²²Ã¡£CM¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡ÊABEMAÆâ¡Ë¤¬¸ø³«Ãæ¡£ÀÄ½Õ¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡ØÀèÀ¸¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¤¬5·î3Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤«¤éYouTube¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@a.hiyori_0407¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@a.hiyori_0407¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@Angie85002281¡Û¡¡
¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ò¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¾Ð´é¤ÏÃÏµå¤ò¡û¡û¤Ë¤¹¤ë¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¤¿¤à¤é¤È¤â¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿¤¿¤à¤é¤È¤â