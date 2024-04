Loossemble、タイトル曲「Girls′ Night」MVを公開…中毒性のあるメロディー＆揃ったパフォーマンス

Loossembleが、新曲で多彩な音楽カラーを披露する。所属事務所のCTDENMは本日(15日)、Loossembleの公式SNSを通じて2ndミニアルバム「One of a Kind」のタイトル曲「Girls' Night」のミュージックビデオを公開した。今回のミュージックビデオでは、メンバーたちの洗練されたビジュアルはもちろん「Girls' Night」の中毒性あふれるメロディーが際立っている。ぴったりと揃ったダンスと、楽曲の世界観を深める華やかなパーティーシーンが目を楽しくさせる。

「One of a Kind」には、タイトル曲「Girls' Night」のほかにもイントロ「A Butterfly's Signal」や「Moonlight」「Boomerang」「He Said I Said」「Truman Show」「Starlight」といった美しいサウンドの楽曲が収録された。ヘジュ(オリビアヘ)は今回、「Girls' Night」の作詞を担当。ヨジン、ビビ、コウォン、ヒョンジンも様々なトラックの作詞を手掛け、Loossembleが紡ぐ物語にリアリティを加えた。さらに、今回のアルバムでは今月の少女(LOONA)のイブが収録曲「Truman Show」の作詞作曲を担当。彼女たちのユニット活動に華を添えた。Loossembleは、今月の少女のメンバーであるヒョンジン、ヨジン、ビビ、コウォン、ヘジュによる新ユニットだ。彼女たちは昨年デビューアルバム「Loossemble」をリリースして新たな活動に乗り出した。2ndミニアルバム「One of a Kind」は、本日(15日)午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされた。