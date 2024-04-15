¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤òÊ¬ÀÏ¡Ö£´¿Í¤Ë£³¿Í¤¬À¯¼£¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁíÁªµó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£±£µÆü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï£²£³¡¦£¸¡ó¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÄã¿å½à¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï£³¤Ä¤Î¿ô»ú¤ËÆÃÄ§¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼ÂÂÖ¤Ï½½Ê¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬£¹£³¡¦£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬£²£°¡¦£±¡ó¤«¤é£²£³¡¦£¸¡ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î´Ö¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ´ºº¤ä¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼Áµ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂÂÖ²òÌÀ¤¬¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤«¡Ê½½Ê¬²òÌÀ¤µ¤ì¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ë£¹£³¡¦£³¡ó¤È°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£´ßÅÄ¼óÁê¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ØÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬£·£¸¡¦£´¡ó¤ÈÌó£¸³ä¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¡Ê´ßÅÄÆâ³Õ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬¹ñÉÐÂÔ¶ø¤ÇË¬ÊÆ¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÈºßÆüÊÆ·³¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤¬£µ£¶¡¦£¶¡ó¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¡Ê´ßÅÄ¼óÁê¤Î¡Ë±Ñ¸ì¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÅúÊÛ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï£µ£°¡¦£µ¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ÎÀªÎÏ¤¬ÇìÃç¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ÏÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¿ô»ú¡£¡ØÍ¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ÎÀªÎÏ¤¬ÇìÃç¤¹¤ë¡Ù¤¬£µ£°¡¦£µ¡ó¡¢¡ØÍ¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡Ù¤¬£²£³¡¦£¸¡ó¤Ç¤¹¤«¤é£´¿Í¤Ë£³¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢º£¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤¬¤ä¤Ï¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢ÇìÃç¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁíÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¿ô»ú¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÎÊä·çÁªµó¤Ç¡¢¤¤Á¤Ã¤È£±¤Ä¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ´ßÅÄÀ¯¸¢¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¦¤Í¤ê¤òÌîÅÞ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£