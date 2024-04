LINEには、プロフィールで一言を設定できるステータスメッセージという機能があります。繋がっている友人に公開されるので、おしゃれな言葉を設定したいですよね。そこでこの記事では、LINEのステータスメッセージにおすすめの、おしゃれな一言を紹介します。一言で自分をアピールできるLINEのステータスメッセージLINEで設定する一言はステータスメッセージといいますLINEのステータスメッセージとは、プロフィール画面や友だちリストなどに表示される一言メッセージのことです。最大で500文字まで設定でき、自分の近況や今の気持ちなどを友だち全体に伝えられます。ただし、表示されるのは全角26文字程度。

LINEで繋がっている友だち全員の目に留まるものなので、おしゃれな一言を設定しておけばみんなに好印象を与えられるでしょう。おしゃれなLINEのステータスメッセージ〔掌大事にしたい名言を設定するとよいでしょう人の心に響いて、励ましたり気づきを与えてくれたりする名言をステータスメッセージに設定すれば、目に入るたびに自分や友だちを後押ししてくれるでしょう。おしゃれな一言で、あなたのセンスの良さをさり気なくアピールすることもできます。ここでは、ステータスメッセージとしておすすめのおしゃれな名言を紹介します。○幸せはいつも自分の心が決める詩人・書家の相田みつをさんの言葉です。原文は全てひらがなです。自分が幸せなのか不幸せなのかは、環境や周りの人の言葉ではなく、自分自身の心によって決めるものだ、という意味です。悲しい出来事や嫌なことがあると、それらに心が奪われてしまいがちですが、そんなときこそ意識的によい部分へ目を向けてほしい、というメッセージが込められているのでしょう。○止まない雨はない辛いことや悲しいことがあると、その苦しみが永遠に続いてしまうかのような気持ちになってしまいやすいです。しかし、どんなに激しく降っている雨でもいつかは上がるように、辛い時期も永遠には続きません。この言葉には失意のどん底にいる人を慰め、未来への希望を感じさせてくれる力があります。○諦めたらそこで試合終了ですよこの言葉は世界中で人気を博しているマンガ『スラムダンク』に出てくる有名なセリフです。どんなに苦しい状況でも諦めてしまえば未来はないですが、諦めない限り事態を好転させるチャンスは巡ってくると、諦めないことの大切さを教えてくれます。短いなかにも強いメッセージが込められた名言なので、マンガが好きな人はもちろん、諦めたくないことがある人にもおすすめの一言です。○泣いて暮らすも一生笑って暮らすも一生古くから日本やドイツなどで伝わっている言葉です。泣きながら暮らしていても笑って暮らしていても同じ一生であるならば、笑って暮らした方が幸せだという意味があります。悲しいことに目を向けるよりも楽しいことに目を向けて、前向きに生きていきたいと考える人にぴったりの名言です。○面白きこともなき世をおもしろく住みなすものは心なりけり高杉晋作と野村望東尼が詠んだとされる歌です。面白いことが何もないこの世の中であっても、その世の中で面白く生きていけるかどうかは自分の心の持ちようである、という意味だといわれています。幕末に活躍した偉人の言葉なので、ステータスメッセージに設定すればおしゃれで知的な印象を与えられるうえ、人生を自らの力でよりよいものに変えていこうとする意志の強さもアピールできるでしょう。おしゃれなLINEのステータスメッセージ∋融熟語四字熟語は知的でおしゃれな印象を与えます四字熟語はたった四文字の中にさまざまな意味が込められています。字数が少ないのでLINEのステータスメッセージに設定しやすく、一言でおしゃれな印象を与えられるのでおすすめです。ここからは、LINEのステータスメッセージにおすすめの、おしゃれな四字熟語を紹介します。○落月屋梁落月屋梁とは、中国の詩人である杜甫が遠方にいる親友の李白に思いを馳せて作った詩の一部です。屋梁とは屋根の梁を意味し、屋根の梁を照らしている月明かりが今もなお李白を照らしているようだと歌っています。遠く離れていても気にかけている友人がいる人におすすめの四字熟語です。○一期一会一期一会は、もともと茶道の心構えに由来する四字熟語です。出会いは一生に一度の機会であるといった心構えで、縁を大切にし、誠心誠意おもてなしをしましょうという意味が含まれています。近年ではそこから意味が拡大して、人との出会いは一生に一度なので、その出会いを大切にしようという意味で使われることが多いです。○初志貫徹初志貫徹とは、最初に思い立った志を忘れることなく、最後まで貫き通すという意味の四字熟語です。何かにチャレンジするときはうまくいくことばかりではないので、諦めたくなったり挫折しそうになったりするかもしれません。しかし、この四字熟語をステータスメッセージに設定しておけば、目に入るたびに最初の気持ちを思い出せるでしょう。○日進月歩日進月歩は、人や物事が日々絶え間なく進歩していくことを表した四字熟語です。この四字熟語をステータスメッセージに設定すれば、常に自分のアップデートや成長を意識していることが伝わるでしょう。一歩ずつゆっくりと前進するイメージよりも、急速に発展していくイメージが強い言葉なので、ぐんぐん成長したいと考えている人におすすめです。○桜梅桃李桜梅桃李とは、サクラ・ウメ・モモ・スモモの美しい花を咲かせる植物を並べた言葉です。それぞれ違う種類の植物ですが、それぞれに美しく、どれが一番美しいか決めることはできません。それと同様に、人は誰もそれぞれ違った魅力を持っている、といった意味があります。花の漢字を使った四字熟語なのでおしゃれなイメージもあり、素敵な意味も込められているので、LINEのステータスメッセージにぴったりでしょう。おしゃれなLINEのステータスメッセージ1儻英文でステータスメッセージを設定するとおしゃれで目を引くでしょう英語は日本語より簡単におしゃれな雰囲気が醸し出せるので、好きな言葉や座右の銘を英語に翻訳して設定するのもおすすめです。ここからは、おしゃれでかっこいい英文の一言を紹介します。○If you can dream it, you can do it.日本語に直訳すると「あなたがそれを夢見られるのであれば、それは実現できる」という意味の言葉になります。ディズニーの創設者であるウォルト・ディズニーの名言であり、夢や理想を追い求めることの大切さが伝わるでしょう。○Stay hungry, Stay foolish.これはアップル社の創設者であるスティーブ・ジョブズがスピーチで話した言葉です。日本語に直訳すると「空腹でいろ、愚かでいろ」という意味ですが、「現状に満足せず常に上を目指そう、他人の評価を気にせず常に常識を疑い、挑戦し続けよう」などのメッセージが込められているのではないでしょうか。○Everything is practice.この言葉は、サッカーの王様としても名高いサッカー選手のペレの名言です。日本語訳は「すべては練習の中にある」となります。素晴らしい活躍の土台となるのは日々の練習の積み重ねである、という練習の大切さが伝わってくる言葉です。○Keep looking up… That’s the secret of life.これは世界的にも有名なマンガ「PEANUTS」の登場キャラクターであるスヌーピーのセリフです。日本語では「上を見続ける…それが生きるコツさ」となります。スヌーピーは日本でも人気のキャラクターですが、このように座右の銘ともなるおしゃれな名言も多いです。○Adapt to change quickly.この言葉は、童話でありながらビジネス書としても有名な「チーズはどこへ消えた? 」の一節です。日本語に訳すと「変化に素早く適応しなさい」という意味になります。技術の進歩もめざましく、猛スピードで変化していく現代社会を生き抜いていくためのアドバイスとして、心に留めておきたい一言といえるでしょう。LINEのステータスメッセージは一言でおしゃれにキメようLINEのステータスメッセージは一言で自分をおしゃれにアピールできます友だち全員に公開できるLINEのステータスメッセージは、自分のセンスの良さやおしゃれさをアピールするのにぴったりな機能です。座右の銘や目標、心に響いた名言などを設定すれば、たった一言でも自分について知ってもらえます。おしゃれなステータスメッセージを設定して、自分の印象をおしゃれにアップグレードさせましょう。