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¡ûStay hungry, Stay foolish.
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¡ûEverything is practice.
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¡ûKeep looking up¡Ä That¡Çs the secret of life.
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¡ûIf you can dream it, you can do it.
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¡ûStay hungry, Stay foolish.
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¡ûEverything is practice.
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¡ûKeep looking up¡Ä That¡Çs the secret of life.
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¡ûAdapt to change quickly.
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