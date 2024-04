9月上旬 発売予定価格:790円(税込)

BANDAI SPIRITSは、「一番くじ モンスターハンター 20th Anniversary」を9月上旬に発売する。価格は1回790円(税込)。

「一番くじ モンスターハンター 20th Anniversary」では「モンスターハンター」の20周年を記念したアイテムが多数ラインナップされており、その姿が公開された「ミラボレアス フィギュア(B賞)」をはじめ、見開きビジュアルボードやプレート、ヘッドマグネット等が賞品となる。

一番くじ モンスターハンター 20th Anniversary

発売日:9月上旬

価格:1回790円

ラインナップ

・A賞 見開きビジュアルボード ~20th Anniversary~

・B賞 ミラボレアス フィギュア

・C賞 20周年記念プレート

・D賞 20周年記念ヘッドマグネット ~禁忌モンスター~

・E賞 アクリルチャームコレクション

・F賞 クリアファイル&ステッカー ~クエスト名コレクション~

・G賞 アクリルスタンド ~歴代メインモンスター~

・ラストワン賞 ミラボレアス フィギュア メタリックカラーver.

・ダブルチャンスキャンペーン ミラボレアス フィギュア

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.