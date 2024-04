Awichが4月14日、アメリカはカリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェスティバル<Coachella Valley Music and Arts Festival>(※以下、コーチュラ)の“88rising Futures”ステージに出演した。日本からの客演勢と共に多くのオーディエンスを盛り上げた現地ステージのオフィシャルレポートをお届けしたい。<コーチェラ>第1週目の最終日は見事な快晴。カリフォルニアの壮大な自然に囲まれ灼熱のヒップホップを見せつけたのは、コーチェラ初出演のAwichだ。

■<Coachella Valley Music and Arts Festival>“88rising Futures”Stage 2024.4.14 -Awich Setlist-

1. THE UNION

2. RASEN in OKINAWA

3. GILA GILA feat. JP THE WAVY

4. Awich, NENE, LANA, MaRI & YURIYAN RETRIEVER - Bad Bitch 美学 Remix

■<THE UNION TOUR2024>

4月27日(土) Zepp Namba(OSAKA)

open17:00 / start18:00

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

4月28日(日) 広島CLUB QUATTRO

open17:00 / start18:00

(問)YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

5月02日(木) Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

(問)WESS 011-614-9999

5月09日(木) Zepp Fukuoka

open18:00 / start19:00

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

5月11日(土) 仙台PIT

open17:00 / start18:00

(問)GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

5月17日(金) Zepp Nagoya

open18:00 / start19:00

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

5月23日(木) Zepp Haneda(TOKYO)

open18:00 / start19:00

(問)H.I.P. 03-3475-9999

▼チケット

1階スタンディング ¥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

2階指定席 ¥7,800 (税込・入場時別途ドリンク代) ※Zepp公演のみ

新しい学校のリーダーズの「Giri Giri (Remix)」でコラボした後、彼女たちからバトンを受け取ったかのように、Awichのソロステージの幕が開けた。「<コーチェラ>、初めまして! 日本から来ました、A, w, i, c, h、Awichです!」──Awichと英語で自己紹介をすると、鋭い目つきと堂々たる姿勢でスタンバイ。「THE UNION」のクワイアが流れると大歓声が上がった。ルイ・ヴィトンから提供された衣装が風に吹かれて妖艶に舞い、夕日を背負って歌う彼女の姿はクイーンそのものだ。「今日はみんなを旅に連れて行くよ!」──Awichと話すと自身が生まれ育った沖縄の伝統音楽を取り入れた「RASEN in OKINAWA」を送り、オーディエンスを琉球のオーラで包み込む。続く「GILA GILA」 では、ラッパーのJP THE WAVYを迎えてエナジーみなぎるパフォーマンスを見せ付け、“<コーチェラ>出たから何?“とオリジナルの歌詞からコーチェラ仕様に歌詞を変えて挑発しながらも本フェスへのリスペクトをラップにのせた。ラストは、Bad Bitch 美学のメンバーのNENE、LANA、MaRI、ゆりやんレトリィバァがステージに駆けつけて「Bad Bitch 美学 Remix」のマイクリレー。赤、オレンジ、緑、ピンク、青とそれぞれのテーマカラーの衣装でステージを彩る5人はまるで女戦士のようだ。「また会いましょう!ピース!」──Awichとピースサインを高く掲げ、メンバーと肩を組みながらステージを去った。日本のヒップホップ界を牽引するAwichが、<コーチェラ>に君臨。世界最大級のフェスで見せた彼女のステージは、彼女の大事なユニオンが集結した仲間愛溢れるものだった。取材・文◎Megumi Hamura撮影◎HIROAKI FUKUDA