大阪マリオット都ホテルにて、一足先に初夏の訪れを楽しめるアフタヌーンティーとカクテルが登場。

トロピカルフルーツをたっぷり使い、鮮やかな色合いとフルーツの美味しさが詰まったメニューが期間限定で楽しめます☆

大阪マリオット都ホテル「アーリーサマーアフタヌーンティー」

アーリーサマーアフタヌーンティー

期間:2024年5月1日(水)〜6月30日(日)

予約・問合せ(受付時間 10:00〜20:00):⼀般 0120-611-147、携帯電話の⽅ 06-6628-6187

大阪マリオット都ホテルにて、トロピカルフルーツを使った「アーリーサマーアフタヌーンティー」が登場。

2024年5月1日から、19階の「LOUNGE PLUS(ラウンジプラス)」にて一足先に初夏の訪れを楽しめます。

また、19階の「BAR PLUS(バープラス)」では「マンゴー&パッションフルーツ カクテルプロモーション」を開催。

マンゴーやパッションフルーツを使った4種類のカクテルが提供されます!

アーリーサマーアフタヌーンティー

アーリーサマーアフタヌーンティー

開催店舗:19F LOUNGE PLUS(ラウンジプラス)

時間:11:30〜17:00(120分制)※営業時間10:00〜20:00

料金:6,500円

セイボリー:

・マンゴーと海老のセビーチェ

・ライチと旬野菜のジェノベーゼ

・トロピカルフルーツサンド

・低温調理のチキンブレスト フルーツチャツネ添え

・パパイヤ 生ハム フルーツトマトのブルスケッタ

・フォアグラテリーヌ ピタヤソース

・スコーン(マンゴーとカカオニブ/プレーン)

デセール:

・国産完熟マンゴータルト

・キャラメルチョコレートとパイナップルのムース

・バナナキャラメリゼのラミントン

・パート・ド・フリュイ エキゾティック

・パッションフルーツとカルダモンのガナッシュ

・ダージリンティーとシトラスのチーズケーキ

・トロピカルフルーツとヴェルべーヌのジュレ

ドリンク:HARNEY & SONS 紅茶を含む専用リストの中から好きなものを選択

初夏の季節に旬を迎えるマンゴーに、パイナップルやパッションフルーツなど南国のフルーツをたっぷり使ったアフタヌーンティー。

鮮やかな色合いとトロピカルな美味しさが詰まったメニューを、19階のLOUNGE PLUS(ラウンジプラス)で楽しめます。

セイボリー

セイボリーにもマンゴーやパパイヤ、ライチを使用。

トロピカルフルーツサンドなどを盛りつけた、季節を感じるラインナップです。

デセール

デセールには完熟マンゴーにパイナップル、バナナ、パッションフルーツと南国果実がたっぷり使われています☆

LOUNGE PLUSの大きく開かれた窓から望む、地上約100mの景色も見どころです!

LOUNGE PLUS

マンゴー&パッションフルーツ カクテルプロモーション

開催店舗:19F BAR PLUS(バープラス)

時間:平日 17:00〜24:00/土日祝 13:00〜24:00

料金:

パッションブリーズ(写真左)2,400円

マンゴーダイキリ(写真中央左)2,600円

パッションマルガリータ(写真中央右)2,400円

マンゴーサンセット(写真右)2,600円

ホテル19階のBAR PLUS(バープラス)では、フルーティーな味わいが口いっぱいに広がる、初夏にぴったりのカクテルを提供。

太陽が育んだ甘さが特徴のマンゴーは”ラム”と”テキーラ”で、芳醇で華やかな香りのパッションフルーツは”テキーラ”と”ウォッカ”で、それぞれの素材を生かした爽やかな味わいに仕上げられています。

時間と共に移り変わる景色を眺め、ゆったりと過ごせるBAR PLUS。

BAR PLUS

南国気分を味わえるカクテルで、一足空きに夏の訪れを感じられます☆

一足先に初夏を感じられる、マンゴーやパイナップルなど南国フルーツを使ったアフタヌーンティーとカクテル。

大阪マリオット都ホテルの「アーリーサマーアフタヌーンティー」は、2024年5月1日から開催です!

※写真はイメージです

※表示料金は、消費税およびサービス料(15%)を含みます

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります

※食材によるアレルギーがある場合は予めお問い合わせください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マンゴーやパイナップルの南国フルーツを使ったスイーツ&セイボリー!大阪マリオット都ホテル「アーリーサマーアフタヌーンティー」 appeared first on Dtimes.