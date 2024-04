4月15日 公開

漫画家の逸茂エルク氏によるマンガ「ツーオンアイス」は、「週刊少年ジャンプ」20号掲載分となる「第28話 光よ、あれ」を最終話として連載を終了した。

「ツーオンアイス」はペアフィギュアスケートを題材とした作品で、主人公の峰越隼馬と天才少女と評された早乙女綺更の再会から始まる物語。連載終了を受け、「ツーオンアイス」公式Xにて逸茂エルク氏による感謝のイラストとコメントが公開された。

なお、本作のコミックスは描き下ろし番外編やテキストを追加収録の上、第3巻と第4巻は6月4日に同時発売予定となっている。

