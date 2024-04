「美女すぎる」

モデルのすみれさんは4月12日、自身のInstagramを更新。ドレスを着用した姿で美しい太ももをギリギリまで見せたショットを披露しました。すみれさんは「An amazing night with @mclaren(マクラーレンの素晴らしい夜)」とつづり、4枚の写真を載せています。マクラーレンが新たに開いた横浜のショールームで、高いヒールを履きシルバーのドレス上にインディゴのジャケットを羽織った姿を披露。超ミニ丈のスカートからは美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルがうかがえます。

さまざまなコーディネートを披露

コメント欄では、「すみれちゃん素敵です、、」「美女すぎる」「スタイル美しいです」「脚が綺麗です」と、称賛する声が相次ぎました。すみれさんはほかにも、Instagramでさまざまなコーディネートに身を包んだショットを公開。3月24日には「Thank you so much for having me and letting me sing for you(私を迎え入れてくれて、歌わせてくれて本当にありがとう)」とお気に入りのドレスを着用した姿を載せていました。すみれさんの今後の投稿も楽しみですね!(文:鎌田 弘)