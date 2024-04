【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信予定

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」(以下、ブルアカ)において、公式生放送「ブルアカらいぶ!いとをかし☆春の京都旅行SP」を4月20日17時より配信開始する。

今回は、京都の「国立京都国際会館 ANNEX HALL」からの公開生放送。「ブルアカ」のゲーム内外の最新情報をはじめ、Xで募集されていた「3周年ファンアート」企画の受賞作品が発表される。

【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】

・出演者(順不同/敬称略)

坂巻 学(MC)

愛原 ありさ(メグ役)

乾 夏寧(コユキ役)

後藤 彩佐(ツクヨ役)

白砂 沙帆(ツバキ役)

市来 光弘(ゲスト)

