ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」にて、旅気分を満喫できるアジアグルメ「アジアンフェア ディナーブッフェ」を開催。

アジアをテーマに中国・韓国・台湾・香港の人気料理やベトナム・インドネシア・タイの東南アジア、インド料理などが大集結するブッフェを楽しめます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「アジアンフェア ディナーブッフェ」

期間:2024年5月7日(火)〜7月17日(水)

時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

料金:大人(中学生以上) 4,950円、小学生 2,200円、4歳〜小学生未満 1,430円、3歳以下 無料、アルコール飲み放題(2時間制) 2,200円

※料金には消費税が含まれています

予約・問い合わせ:レストラン「イーポック」TEL.06-6465-6030(直通)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」では、アジア各国の料理で旅気分を満喫できる「アジアンフェア ディナーブッフェ」を開催。

2024年5月7日〜7月17日までの期間、アジアをテーマに「麻婆豆腐」や「ヤンニョムチキン」「ルーローハン(魯肉飯)」などの料理がブッフェ形式で楽しめます!

中国・韓国・台湾・香港の人気料理だけでなく、ベトナム・インドネシア・タイの東南アジアやインドの料理なども登場し、アジアを旅した気分になれそうな美味しいものが大集結。

イーポック大人気のライブキッチンには、日替わりで韓国の焼肉「サムギョプサル」が新登場するほか、屋台風の “アジアン麺シリーズ” や “アレンジ屋台飯コーナー”なども用意されています。

自分だけのオリジナルテイストで楽しめるメニューに、カラフルでかわいい見た目と一度食べればクセになる食感のスイーツなど、バラエティ豊かなディナーブッフェ。

大人も子どもも、わくわくが止まらない本格的なアジアングルメを味わえます☆

アジアンフェア ディナーブッフェ メニュー例

ビーフステーキ

メニュー例:サムギョプサル または ビーフステーキ(日替わりライブキッチン)/ 麻婆豆腐 / ヤンニョムチキン / ルーローハン / カオマンガイ / ナシゴレン / フォー / トムヤムヌードル / 担々麺 / よだれ鶏 / バターチキンカレー / マヌルカンジャンシュリンプ / 生春巻き / ガドガド / マンゴープリン / 杏仁豆腐 / 胡麻団子 / QQボール / エッグタルト / フルーツジャスミンティー など

鉄板ライブキッチンでは、日替わりで2種類のお肉を提供。

月・水・金・日曜日は、じっくり火を通し柔らかく焼き上げた「ビーフステーキ」が登場します!

“ステーキソース”をはじめ、和風でさっぱり食べられる“おろしポン酢”や“岩塩”など、好みの味付けで楽しめるメニューです。

火・木・土曜日は、ライブキッチン初登場となる韓国の焼肉「サムギョプサル」が登場。

サムギョプサル

ジューシーな豚バラ肉と甘辛く濃厚なタレが相性抜群で、ご飯やお酒が進みます。

焼きたてのお肉にキムチやコチュジャンをトッピングし、サニーレタスなどで巻いて食べる本場韓国スタイルです☆

アジアン屋台飯&麺コーナー

出来立ての味を楽しめるアレンジライブキッチンには、“アジアン麺シリーズ”と“アレンジ屋台飯コーナー”が登場。

ベトナムの「フォー」、タイの「トムヤムヌードル」、中国の「担々麺」の3種類が“アジアン麺シリーズ”として提供されます。

麺とスープの組み合わせはもちろん、えびせんや水餃子をトッピングして、自分好みのアレンジ麺を作って楽しめるコーナーです!

“アレンジ屋台飯コーナー” に登場するのは台湾の「ルーローハン」、タイの「カオマンガイ」と「ガパオライス」、インドネシアの「ナシゴレン」の4種類。

チリソースやライム、ナンプラー、パクチーなど、各国の本格的なエスニックソースとトッピングでアレンジできます☆

マスカルポーネとマンゴーのクロッフル

さらに「アジアンフェア ディナーブッフェ」で提供されるフェアワンディッシュは、韓国発祥のスイーツ “ クロッフル ” を使用した「マスカルポーネとマンゴーのクロッフル」

外はザクザクのワッフルコーン、中はもっちり食感のクロッフルにマンゴーの甘みと、口の中で溶けるマスカルポーネが生み出すハーモニーが楽しい1品です。

そのほかにも台湾で人気の、食感が楽しいさつまいもスイーツ「QQボール」や「胡麻団子」「エッグタルト」など、バラエティ豊かなメニューがスイーツコーナーに登場します。

中国・韓国・台湾・香港をはじめ、ベトナム・インドネシア・タイにインドなど、アジア各国を旅するような気分になれるディナーブッフェ。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「アジアンフェア ディナーブッフェ」は、2024年5月7日〜7月17日までの期間限定で開催です☆

※写真はすべてイメージです

※メニューや日時は予告なく変更になる場合があります

