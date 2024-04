遊び心溢れスタイリッシュなホテル「モクシー大阪新梅田」では、2024年5月1日(水)から毎年恒例の「メキシカンフェアー」を開催!

今回の「メキシカンフェアー2024」では、ホテル内のバー「Bar Moxy」にて、3種類のタコスが提供されます☆

モクシー大阪新梅田「メキシカンフェアー2024」

期間:2024年5月1日(水)〜5月31日(金)

時間:11:30〜21:30(ラストオーダー)

場所:モクシー大阪新梅田 1階Bar Moxy

遊び心に溢れ、お手頃でスタイリッシュなホテルブランド「モクシーホテル」

そんな「モクシー大阪新梅田」で、毎年恒例の人気イベント「メキシカンフェアー」を開催!

「メキシカンフェアー」開催中は、ロビーもメキシコ感満載な装飾に彩られます。

会場となるのは、ホテル1階にある「Bar Moxy」

今回は、好評のタコスが3種類登場します☆

タコス・デ・カチェテ(トントロタコス)

価格:1,500円

トントロのカリカリと、アボガドの相性がぴったりの一品。

メキシカンソースをかけていただくのがおすすめです☆

タコス・デ・ぺスカード(フィッシュタコス)

価格:1,600円

メキシコでは「タコス・デ・ペスカード」と呼ばれるフィッシュタコス。

魚を使ったタコスは今回の「メキシカンフェアー」が初登場!

揚げげた魚を挟み、サワークリームベースのソースをかけて食べるお子さんでも親しみやすいタコスです。

タコス・デ・フリホレス(ビーンタコス)

価格:1,300円

ビーンズがたっぷり詰まったタコスを揚げています。

メキシカンソースをたっぷりかけて、おつまみ感覚で気軽に食べられる一品です。

3種類のタコスが楽しめる、スタイリッシュなホテルのメキシカンフェアー。

「モクシー大阪新梅田」の「メキシカンフェアー2024」は、2024年5月1日(水)から5月31日(金)までの期間限定で開催です☆

