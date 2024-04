第3子妊娠発表の近藤千尋、“毎日これ履いてる”大活躍なマタニティレギンス「安いしおすすめ」

4月4日に第3子の妊娠を発表した近藤千尋さんが自身のInstagramに、マタニティファッションについて投稿!私服で愛用しているボトムスを紹介してくれました。

■マタニティ用のレギンスを紹介

近藤さんは、この日のコーディネートについて「レギンスはh&mのマタニティで」とコメント!

着用アイテムの正式名称までは明記していませんでしたが、現在、H&Mの公式オンラインショップでは、マタニティウェアのレギンスが数種類販売されており、中でも「MAMA Before & After レギンス」「MAMA Before & After シームレスレギンス」「MAMA ジャージーレギンス」の3種類がこの日のコーディネートに使用されたものに似ているようです。

妊娠中も出産後も心地よいフィット感だというH&Mのレギンス。

近藤さんは「毎日これ履いてるってくらい。笑」とコメントし、淡いピンク系のジャケットを羽織り、シャツをワンピース風に着用してこちらのレギンスを合わせていました♪

また、「つわりの時も締め付けがないから楽だったの」「安いしおすすめです」と着用感もお値段にも満足している様子で紹介していました!

■InstagramやYoutubeもチェック

近藤さんは、自身のYoutubeチャンネルやInstagramで美容についても公開中!ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。