ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」から、2024年で50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションコレクションが登場!

Tシャツやクロップドシャツ、ワンピースなど、全5型のファッションアイテムが、2024年4月26日(金)より販売されます☆

MOUSSY(マウジー)×サンリオ「ハローキティ」コラボウェア

発売日:2024年4月26日(金)

取扱店舗:MOUSSY店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWN

※SHEL’TTER WEBSTOREのみ、すでに入荷連絡受付中

ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」から、サンリオの人気キャラクター「HELLO KITTY(ハローキティ)」とのコラボレーションコレクションが登場します。

世界中で愛され、2024年で誕生50周年を迎えた「ハローキティ」と「MOUSSY」のスペシャルコラボレーション。

大胆なグラフィックからさりげないワンポイントデザインが目を惹くTシャツ、ミリタリー調のクロップドシャツ、デニムを使用したワンピースやバッグ・シューズなど、「MOUSSY」らしい、キャッチーにデザインされた計5型のファッションアイテムがラインナップされています。

HELLO KITTY URBAN PRINT Tシャツ

価格:6,490円(税込)

カラー:OFF WHITE、LIGHT BLUE、LIGHT BLACK

サイズ:FREE

「MOUSSY」のロゴと共に、「ハローキティ」を大胆にプリント。

シンプルに着こなせるオフホワイトとライトブラック、目を惹くライトブルーの3色が揃います。

「ハローキティ」のかわいらしさと「MOUSSY」のかっこよさが共存したTシャツです。

HELLO KITTY TINY Tシャツ

価格:6,490円(税込)

カラー:WHITE、LIGHT ORANGE、LIGHT BLACK

サイズ:FREE

「ハローキティ」のワンポイントがかわいいTシャツ。

こちらもホワイト、ライトオレンジ、ライトブラックの3色展開です。

さりげない「ハローキティ」がコーディネートにアクセントを与えてくれます☆

HELLO KITTY CROPPED シャツ

価格:9,460円(税込)

カラー:WHITE、LIGHT BEIGE、LIGHT BLACK

サイズ:FREE

背中に大きな「ハローキティ」がデザインされたクロップドシャツ。

様々なアイテムと組み合わせやすい、ベーシックな3色展開です。

「ハローキティ」を同色系の刺繍で入れたクロップッド丈のシャツはさまざまなテイストに合わせられる1枚です。

「ハローキティ」コラボコレクションのTシャツと組み合わせてもおしゃれを楽しめます!

HELLO KITTY DENIM PATCHED ドレス

価格:8,470円(税込)

カラー:WHITE、BLACK

サイズ:FREE

縫い付けられた「ハローキティ」のアップリケがクールなワンピース!

個性的なデザインが引き立つホワイトとブラックの2色展開です。

HELLO KITTY DENIM バッグ

価格:8,470円(税込)

カラー:LIGHT BLUE、BLUE

サイズ:FREE

カジュアルなデニム素材を使用した、フェミニンな形のバッグ。

デニム生地を使用したハンドバックに「ハローキティ」の顔をデニム生地でアップリケ刺繍にしています。

さりげなく「ハローキティ」を持ち歩くことができ、コーディネートのポイントになってくれます。

HELLO KITTY DENIM サンダル

価格:13,970円(税込)

カラー:BLUE

サイズ:S , M , L

デニム生地を使用したボリュームのあるシルエットの厚底サンダルです。

アッパーに「ハローキティ」の顔をデニム生地でアップリケ刺繍にしています。

大胆なグラフィックからさりげないワンポイントデザインまで、様々なコーディネートが楽しめる「ハローキティ」とのコラボコレクション。

MOUSSY(マウジー)×サンリオ「ハローキティ」のコラボウェアは、2024年4月26日(金)より、MOUSSY店舗、SHEL’TTER店舗、ZOZOTOWNにて販売開始です☆

©️’24 SANRIO APPR.NO.L645809

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post Tシャツやワンピースなど全5型!MOUSSY(マウジー)×サンリオ「ハローキティ」コラボコレクション appeared first on Dtimes.