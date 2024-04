帝国喫茶が4月13日にライブイベント企画『喫茶店の日2024』をなんばHatchで開催した。日本で初めて喫茶店が開業した事から“喫茶店の日”と制定されている4月13日。バンド名にちなんで、昨年に引き続く2回目のライブイベント実施となった。

入場者全員にはオリジナルジャケットドリップコーヒーも配布された。オリジナルジャケットは、帝国喫茶のアートワークを担当するアクリ(Gt)が今回のイベントの為に書き下ろしたイラスト。会場エントランスでは、アクリが手掛けてきたイラストの展示会も。また、メンバー全員で考えたオリジナルドリンク『帝国喫茶のクリームソーダ』と会場限定・数量限定のメンバー手刷りTシャツも販売された。

展示会

今回は二部構成になっており、第一部は、『喫茶店の日2024』に向けてFM802『EVENING TAP』でコラボグラスを作るなど期間限定コーナーを行なっていた事から、番組DJである田中乃絵が司会進行を務め、メンバーの杉浦祐輝(Gt.Vo)・疋田耀(Ba)・杉崎拓斗(Dr)・アクリとトークを行なった。

『喫茶店の日2024』第一部

その中では、最新EP『ハロー・グッドバイ』から杉浦・疋田・杉崎が自身の作詞作曲する楽曲を弾き語りで披露するコーナーも。弾き語りトップバッターは杉浦。杉浦が「東京駅」を歌い出すと、緩やかなトークの雰囲気から場が一変する。流石ボーカリストというだけあって、柔らかくも力強い歌声が大きな会場に響き渡った。続いて、杉崎は「ハル」を歌うことに。『人前で歌うのは、前回の「喫茶店の日」以来の二回目です』と緊張もしていたが、想いを込めて一途に歌う。最後は疋田によって「さよならより遠いどこかへ」が歌われる。音源よりミドルバラッドの要素が濃く抽出されたアレンジは、まさにここでしか聴けないレア感があった。

『喫茶店の日2024』第一部

『喫茶店の日2024』第一部

『喫茶店の日2024』第一部

その後は、観客からの質問に答えたり、アクリのジャケットイラストのメイキング工程をスクリーンで紹介していき、アクリが何とカラオケでaiko「milk」を熱唱するシーンも! 最後はメンバー手刷りTシャツ制作工程映像も上映されるなど、一貫して祝祭感に包まれた穏やかな時間となった。

『喫茶店の日2024』第一部

第二部は、3月から開催しているワンマンツアー2024『きみの待つ場所へ春のメロディーを』のバンドセット楽曲を中心にライブを。1曲目「貴方日和」から観客は手を上げて楽しむ。前半の弾き語りライブがあった事で既にフロアは温まっている。杉浦いわく『先週までツアーをやっていて最高なんで、一番良い状態を楽しんでいって下さい!』の通り、「夏の夢は」・「マフラー」・「季節すら追い抜いて」などテンポ良く鳴らされていく。そして、バンドのルーツとな

る楽曲のカバーとして、andymori「すごい速さ」・Yogee New Waves「Climax Night」も歌われる。この企画ならではの貴重なセットリストであった。

『喫茶店の日2024』第二部

中盤では杉浦がメンバーについて話しながら、観客みんなへの強い気持ちも明かして、自身が作詞作曲を手掛けた『君が月』を情感たっぷりに歌い上げる。そこから終盤の「春風往来」・「じゃなくて」・「燦然と輝くとは」・「カレンダー」・「ガソリンタンク」と畳みかける衝動性も圧巻であった。そして本編ラストナンバーの『さよならより遠いどこかへ」へ。

『喫茶店の日2024』第二部

『喫茶店の日2024』第二部

アンコールでも「さよならより遠いどこかへ」の流れに沿って、最新EP『ハロー・グッドバイ』より「ハル」・「東京駅」・「ロードショー」を披露。そして杉浦より嬉しい報告も伝えられた。それは7月・8月・9月と3ヶ月連続でシングルがリリースされ、心斎橋Music Club JANUSで7月3日(水)・8月6日(火)・ 9月6日(金)と3ヶ月連続で『帝国喫茶 マンスリーライブ 2024 LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD』が開催されるということ。オフィシャル先行予約は来週4月24日(水)12時よりイープラスにて開始となる。

『喫茶店の日2024』第二部

『喫茶店の日2024』第二部

アンコールラストは、『最後に僕らの始まりの曲を歌って終わります。コロナ禍の時に作っていた曲で早くみんなへ歌いたかった曲です』という杉浦の言葉から「夜に叶えて」へ。帝国喫茶が結成された2020年夏に初めて作られた記念すべき楽曲が〆という意義を強く感じる。自主企画だからこその特別感が本当に伝わってくる催しだった。



文=鈴木淳史

撮影=岸岡なつ