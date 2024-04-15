■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 153.89／153.92 1.0656／1.0659 164.03／164.05

ＮＹ午後５時 153.28／153.31 1.0642／1.0646 163.08／163.12

午後５時のドル／円は、前週末ＮＹ午後５時と比べてドル高／円安の１５３円後半で推移している。この日のドルは実需の買いをきっかけにストップを巻き込んで上昇し、夕刻には１５３円９７銭まで上昇した。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 39232.80 -290.75 39056.93 38,820.95─39,232.80

ＴＯＰＩＸ 2753.20 -6.44 2732.29 2,719.47─2,753.20

プライム市場指数 1417.14 -3.33 1407.55 1,399.99─1,417.14

スタンダード市場指数 1264.80 -2.90 1261.11 1,259.59─1,265.20

グロース市場指数 868.57 -6.83 868.16 867.32─872.17

グロース250指数 680.75 -6.62 681.22 679.68─684.56

東証出来高(万株) 160886 東証売買代金(億円) 39857.62

東京株式市場で日経平均は、前営業日比２９０円７５銭安の３万９２３２円８０銭と、反落して取引を終えた。前週末の米株安や中東情勢の緊迫化を受けたリスクオフで朝方に一時７００円超安となったが、一巡後は買い戻しも入り下げ幅を縮小した。地政学リスクには引き続き神経質だが、今後の状況を見極めたいとして後場は３万９０００円台でもみ合いとなった。

プライム市場の騰落数は、値上がり６９０銘柄（４１％）に対し、値下がりが９１０銘柄（５５％）、変わらずが５２銘柄（３％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.077

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７７％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい。「資金の取り手・出し手ともに参加者の顔ぶれも変わらず、調達ニーズは引き続きしっかりしていた」（国内金融機関）という。

＜円債市場＞

国債先物・24年6月限 144.41 (+0.06)

安値─高値 144.39─144.59

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.860％ (変わらず)

安値─高値 0.855─0.840％

国債先物中心限月６月限は、前営業日比６銭高の１４４円４１銭と小反発して取引を終えた。中東情勢緊迫化でリスクオフの安全資産買いが優勢だった。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比変わらずの０．８６０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.46─0.36

3年物 0.55─0.45

4年物 0.62─0.52

5年物 0.69─0.59

7年物 0.84─0.74

10年物 1.06─0.96