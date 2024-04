MALIYAが、4月26日にニューEP『sugar, spice & all your choices』をリリース。あわせてジャケット写真と内容の詳細が発表された。

2021年10月リリースの2ndアルバム『faveur』より、およそ2年半ぶりのまとまった作品となる同EPは、MALIYAが自身の年齢やキャリア、環境などを見つめながら“女性”をテーマに制作。「マイノリティとして生きる人たちの背中を押したい」「みんなが自分らしく、生きやすい世界でありますように」という世の中への想いが軸になった作品とのこと。

EPのタイトル『sugar, spice & all your choices』は、イギリスの伝承童謡であるマザーグース「Whats the Little Boy Made of?」の歌詞からインスピレーションを受けており、「今の時代は甘い自分でも、かわいい自分でも、かっこいい自分でもいい。あなたが選んだもの全てであなたが出来上がってるし、何を選んでもいいんだよ」というMALIYAのメッセージが込められている。

本作には、TOMOKO IDAがトラックアレンジを担当し、国際女性デーにリリースされた「Body」や、G.RINAがUKガラージのサウンドを軸にアレンジを手がけた「Old Clothes」のリミックスバージョンを含む5曲を収録。作品全体を通して‟他人の意見やジャッジにとらわれず自分を大切にしてほしい”という率直なメッセージが伝わる内容に仕上がっている。

