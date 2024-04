ポケモンが展開する「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズに、新たなバトルマスターデッキが登場。

公式大会でも活躍している「悪テラスタル」のリザードンexとパオジアンexを中心にした「バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex」と「バトルマスターデッキ パオジアンex」が発売されます☆

ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex・パオジアンex

発売日:2024年5月17日(金)

価格:各3,000円(税込)

セット内容:

デッキ(カード60枚)1個 ※構築デッキの性質上、同じカードが複数入っていますデッキシールド 1セット(64枚)ダメカン/どく・やけどマーカー 1シートプレイマット 1枚ポケモンコイン 1枚VSTARマーカー 1個遊びかたガイド 1枚プレイヤーズガイド「バトルマスターへの道」1枚

ゲームソフト「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにしたトレーディングカードゲーム「ポケモンカードゲーム」

たくさんあるカードを集めたり、対戦したり、全国で開催されているイベントに参加したり、いろいろな楽しみかたがあります。

そんな「ポケモンカードゲーム」に、公式大会でも活躍している「悪テラスタル」のリザードンexとパオジアンexを中心にした、構築済みデッキ「バトルマスターデッキ」が登場!

デッキには、それぞれ「悪テラスタル」のリザードンex、パオジアンexと相性のいいカードが、たくさん入っています。

バトルの駆け引きを楽しみたい、強者を目指す方におすすめのデッキです!

バトルマスターデッキには60枚の構築済みデッキ以外に、対戦に必要なポケモンコイン、ダメカン/どく・やけどマーカー、VSTARマーカーなども封入。

また、カードを守ってくれるデッキシールドやプレイマットも入っていて、本格的なバトルがすぐに楽しめます。

そのほか、ポケモンカードの遊びかたを紹介する遊びかたガイドと、バトルを勝ち抜く方法を教えてくれるプレイヤーズガイドも収録。

手軽に始められて、すぐに上達を目指せるデッキになっています☆

「ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット バトルマスターデッキテラスタル リザードンex」デッキ収録カード

悪テラスタルのリザードンexがプリントされた「ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット バトルマスターデッキテラスタル リザードンex」

リザードンexのほか、アルセウスVSTAR、ビーダルなどが収録されます。

リザードンex

悪テラスタルのリザードンexが、新規イラストで登場!

特性「れんごくしはい」で、基本炎エネルギーを3枚まで自分䛾ポケモンにつけることができ、すぐワザの準備が整います。

また、ワザ「バーニングダーク」は、相手がとったサイドの枚数によってワザの威力が増します。

相手のサイドが残り1枚のときには、330ダメージを与えることができ、ほとんどのポケモンを一撃で倒すことができます。

さらに、HPが330と高い耐久力を誇り、一撃では倒されにくい点も強力です。

リザードンexへの進化につながるリザードと、

スタジアムをトラッシュできるワザ「まるやけ」が便利な、リザードとリザードンexへの進化につながるヒトカゲも収録されます。

アルセウスVSTAR

VSTARパワーの特性「スターバース」を使って、好きなカード2枚を手札に加えられるのが強みのアルセウスVSTAR。

序盤に、ふしぎなアメとリザードンexを手札に加えれば、場のヒトカゲをすぐにリザードンexに進化させることができます。

終盤までVSTARパワーを温存することができれば、ボスの指令などのサポートを手札に加え、相手のベンチにいるポケモンを呼び出して、倒すことも狙えます。

アルセウスVSTARへの進化につながるポケモンVであるアルセウスVも封入されます。

かがやくリザードン

ワザ「かえんばく」は250ダメージを与えられ、多くのたねポケモンのポケモンexをたおすことができるかがやくリザードン。

倒されてもサイドを1枚しかとられない、優秀なアタッカーです。

ビーダル

特性「はたらくまえば」で、一気に手札を増やせるビーダル。

優秀なサポート役のポケモンです。

ベンチにいるかぎり、ワザのダメージを受けない特性「へっちゃらがお」を持つ、ビーダルへの進化につながるビッパも登場します。

トレーナーズ

バトルをサポートしてくれる、便利なトレーナーズとしてボウルタウンも収録。

ヒトカゲやビッパなどのたねポケモンをベンチに出せるスタジアムです。

ほかにも、自分のトラッシュからポケモンと基本エネルギーを合計3枚まで選び、相手に見せて、山札にもどして切るすごいつりざお。

パルデア地方有数の都市であるハッコウシティのジムリーダーナンジャモ、

自分の山札からポケモンを1枚選び相手に見せ、手札に加えることができるハイパーボール、

自分の山札からたねポケモンを1枚選びベンチに出すことができるネストボールも入っています。

「ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット バトルマスターデッキパオジアンex」デッキ収録カード

パオジアンexと相性のいいカードがたっぷり入った「ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット バトルマスターデッキパオジアンex」

パオジアンexはもちろん、オリジンパルキアVSTAR、セグレイブも封入された60枚の構築デッキです。

さらにパオジアンexデザインのデッキスリーブ、VSTARマーカーや、ダメカン、プレイマットなどがセットになっています。

パオジアンex

パオジアンexも、新規イラストで登場。

パオジアンexは、特性もワザも強力です!

特性「わななくれいき」は、バトル場にパオジアンexがいれば、山札から水エネルギー2枚を手札に加えられます。

また、ワザ「ヘイルブレード」は、場の水エネルギーをトラッシュしたぶん、与えるダメージが上がるので、場に水エネルギーがたくさんあるときに大ダメージを狙うことができます。

オリジンパルキアVSTAR

オリジンパルキアVSTARがもつ、VSTARパワーの特性「スターポータル」は一気に場の水エネルギーを増やすことができ、パオジアンexのワザ「ヘイルブレード」のダメージを上げることができます。

また、ワザ「あくうのうねり」も最大260ダメージを与えることができ、たねポケモンのポケモンexを倒すことが可能。

HPも280あり、一撃ではきぜつしにくく、さまざまな戦いかたができます。

オリジンパルキアVSTARへの進化につながるオリジンパルキアVも同時収録されます。

セグレイブ

特性「きょくていおん」で、手札にある基本水エネルギーを何枚でも自分のポケモンにつけることができるセグレイブ。

特性で、パオジアンexの与えるダメージを上げるだけでなく、素早くワザを使えるようにするなど、戦術の幅を広げてくれるポケモンです。

セグレイブへの進化につながるセゴールと、

セゴールと、セグレイブへの進化につながるセビエもラインナップされます。

かがやくゲッコウガ

シンプルながら強力な特性「かくしふだ」をもつ、かがやくゲッコウガ。

エネルギーを1枚トラッシュして山札を2枚引くことができるので、パオジアンexの特性「わななくれいき」と相性抜群です。

また、ワザ「げっこうしゅりけん」を使って、相手のべンチポケモンにダメージを与えることもできます。

ほかにも、パオジアンexと相性のいいポケモンのカードとして、ビーダルと、ビーダルの進化につながるビッパも封入されます!

トレーナーズ

バトルをサポートしてくれる、便利なトレーナーズカードも多数ラインナップ。

「スーパーエネルギー回収」は、パオジアンexのワザ「ヘイルブレード」や、かがやくゲッコウガの特性「かくしふだ」によってトラッシュしたエネルギーを、手札に戻せるカードです。

手札に加えたエネルギーは、セグレイブの特性「きょくていおん」によって、場のポケモンにつけることができます。

ほかにも、対戦でよく使われるトレーナーズである、カイ、ナンジャモ、ネストボール、ハイパーボールも便利です。

公式大会でも活躍している「悪テラスタル」のリザードンexと、パオジアンexを中心にした、構築済みデッキ「バトルマスターデッキ」が登場。

2024年5月17日より販売が開始される「バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex」と「バトルマスターデッキ パオジアンex」の紹介でした☆

こだわりのオリジナル対戦席でポケモンカードゲーム体験ができる!SHIBUYA TSUTAYA「POKÉMON CARD LOUNGE(ポケモンカード ラウンジ)」 こだわりのオリジナル対戦席でポケモンカードゲーム体験ができる!SHIBUYA TSUTAYA「POKÉMON CARD LOUNGE(ポケモンカード ラウンジ)」 続きを見る

4つのタイプのオーガポンexやゼイユ、スグリなどを収録!ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「変幻の仮面」 4つのタイプのオーガポンexやゼイユ、スグリなどを収録!ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「変幻の仮面」 続きを見る

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post テラスタル リザードンexとパオジアンexの構築済みデッキ!ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「バトルマスターデッキ」 appeared first on Dtimes.