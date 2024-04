アメリカのスポーツ専門チャンネル「ESPN」が、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が自身のスパイクについて、英語で説明している動画を2024年4月15日(日本時間)にX上で公開した。

「普段のインタビューの時とはまた違う感じがいいです」

「ESPN」は「Shohei Ohtani talking about his shoes in English」(大谷翔平がシューズについて英語で語る)として、動画をXに投稿。

インタビュアーに「自身のシューズについて説明してくれないか」と問われると、大谷選手はスパイクを見せながら、英語で次のように説明する。

「White and Dodger blue. And my sole is so flat, you know. Like a sole flat.This is more comfortable. And my logo and New Balance logo(白とドジャーブルーのシューズ。足底が平らで、履き心地が良いんだ。そして、自分とニューバランスのロゴが入っている)」

白と青のスパイクは足底が平らで、履き心地が良いとスパイクの底を触りながら説明する大谷選手。そして、かかと部分には自身とニューバランスのロゴが入っている。

大谷選手が英語でスパイクについて説明する貴重な映像に、Xでは「大谷さんの英語!!いいですね」「英語話してるところも良いね」「普段のインタビューの時とはまた違う感じがいいです」「ドジャーブルー↓って発音が萌え」「おたからだ〜」などのコメントが寄せられた。