DAY6、3日間の単独コンサートを盛況裏に終了…360度ステージで過去最大スケールを実現

DAY6が、360度すべてに展開されるステージでコンサートを行った。彼らは4月12〜14日の3日間、ソウル松坡(ソンパ)区蚕室(チャムシル)室内体育館で単独コンサート「DAY6 CONCERT ‘Welcome to the Show'」を開催。ファンと熱いステージを共にした。今回のコンサートは、昨年12月に開催された「DAY6 Christmas Special Concert ‘The Present:You are My Day'」から約4ヶ月ぶりとなったDAY6の単独公演だ。ステージを中心にして座席を360度全方向に開放するという初の試みで、過去最大級の規模を実現した。

最近リリースしたニューアルバムのタイトル曲「Welcome to the Show」で公演の幕開けを知らせた彼らは、「Better Better」「LOVE PARADE」「The Power of Love」「days gone by」「Deep in love」といったヒット曲を続々と披露。パワフルなサウンドで会場を熱く盛り上げた。計6曲のステージを披露したメンバーたちは「スタートからすごく熱いですね。今まで以上に情熱的に、熱く楽しんでいただけたら嬉しいです」とし、観客の歓声を誘った。さらに、今回のステージ構成についても「360度展望できる会場でお会いすることができて、本当に楽しいです」とコメント。「『Welcome to the Show』から始まって、6曲も披露しました。その中でも特別に準備した曲が『LOVE PARADE』です。この曲はEven of Dayのユニット曲なのですが、DAY6として改めて公演で披露したいと思っていました。今回その機会をいただけて、こうしてお見せすることができてとても嬉しいです」と満足感をあらわにした。過去最大規模の公演を実現しただけに、彼らの今後の活躍にも期待が高まるばかりだ。