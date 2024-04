【Open AI Japan】4月15日 公開

OpenAIは、アジア初のオフィス発表と共に日本語に最適化された「GPT-4」カスタムモデルを公開した。

「GPT-4」は同社開発の大規模なマルチモーダル モデル。今回日本語に最適化されたカスタムモデルの早期アクセスの提供が開始された。

日本語テキストの翻訳と要約のパフォーマンスが向上し前モデルよりも最大3倍の高速化を実現。今後はAPI でカスタム モデルをより広範囲にリリースを予定している。

Introducing OpenAI Japan, our first office in Asia, along with a new GPT-4 custom model specifically optimized for 日本語 (the Japanese language). https://t.co/mIcCpbC18m pic.twitter.com/UJjQpBjKsO