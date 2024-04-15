【PHOTO】IVE リズ、映画「犯罪都市4」メディア試写会にスタッフとして登場
15日午後、IVEのリズがソウル江南（カンナム）区メガボックスCOEXで開かれた、映画「犯罪都市4」のメディア試写会および記者懇談会に登場。彼女はスタッフとして舞台のセッティングをするなど、イベントをサポートした。
同作は“怪物刑事”マ・ソクド（マ・ドンソク）が、大規模なオンライン違法賭博組織を動かす特殊部隊傭兵出身の“第4世代悪党”ペク・チャンギ（キム・ムヨル）とIT業界の天才CEOチャン・ドンチョル（イ・ドンフィ）に立ち向かって、再び帰ってきたチャン・イス（パク・ジファン）、広域捜査隊＆サイバーチームと共に繰り広げる犯罪掃討作戦を描く。韓国で今月24日に公開される。
・IVE、2nd EP「IVE SWITCH」コンセプトフォト第1弾を公開
・マ・ドンソク＆キム・ムヨルら出演の映画「犯罪都市4」メイン予告映像を公開
同作は“怪物刑事”マ・ソクド（マ・ドンソク）が、大規模なオンライン違法賭博組織を動かす特殊部隊傭兵出身の“第4世代悪党”ペク・チャンギ（キム・ムヨル）とIT業界の天才CEOチャン・ドンチョル（イ・ドンフィ）に立ち向かって、再び帰ってきたチャン・イス（パク・ジファン）、広域捜査隊＆サイバーチームと共に繰り広げる犯罪掃討作戦を描く。韓国で今月24日に公開される。
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・マ・ドンソク＆キム・ムヨルら出演の映画「犯罪都市4」メイン予告映像を公開