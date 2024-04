ODDLOREが4月13日に池袋Club Mixaにて<STRUGGLE RELEASE LIVE>を開催した。“ODDLORE史上、最高のブチ上がり”をテーマに掲げた本公演は、終始オーディエンスの熱気に包まれながら大成功を収めた。<STRUGGLE RELEASE LIVE>は、ODDLOREがデビュー2周年を迎えた2月18日に配信リリースされた周年記念曲「STRUGGLE」をひっさげ、ODDLOREの“ゆかりの地”にもなっている池袋Club Mixaにて開催された。

セットリスト



M1:commit (メンバーセルフプロデュース初披露曲)M2:Coming DawnM3:STRUGGLEM4:where I belongM5:SKINE DEEPM6:BRIGHT SIDEM7:HOLLOWM8:Footsteps (4月17日(水)配信リリース新曲)M9:ODDLORE CYPHERM10: Lucid DreamアンコールM11: STRUGGLEM12: ONE BY ONE