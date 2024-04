【PHOTO】BOYNEXTDOOR、2nd EP「HOW？」発売記念ショーケースを開催

15日午後、BOYNEXTDOORがソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールで、2nd EP「HOW?」の発売記念ショーケースを開催した。新譜にはタイトル曲「Earth, Wind & Fire」をはじめ、「OUR」「Amnesia」「So let's go see the stars」「lifeiscooll」「Dear. My Daring」など、6つの新曲とタイトル曲の英語バージョンまで計7つのトラックが収録される。