スイーツ 百名店の常連「シャンドワゾー」がリニューアルオープン！（埼玉・川口）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はリニューアルオープンした埼玉・川口の有名パティスリー。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

シャンドワゾー(埼玉・川口)

美しいケーキの数々 写真:お店から

2023年12月、JR川口駅東口から徒歩約10分のところにある「シャンドワゾー」本店が、ショップスペースを拡大してリニューアルオープンしました。こちらは、2018年から5年連続「食べログ スイーツ EAST 百名店」にも選ばれている埼玉エリア屈指の人気店です。

オーナーパティシエの村山太一氏は、埼玉県と東京都のパティスリーで修業後、ベルギーのパティスリーやショコラトリーにて研鑽を積み、帰国。2010年に「シャンドワゾー」をオープンさせた後、2017年にショコラ専門店「シャンドワゾー グラシエ ショコラティエ」、2021年に「シャンドワゾー グラシエ ショコラティエ イオンモール川口店 」と、同市内に計3店舗をプロデュースしています。

外観 出典:ooo123Aoooさん

クラシカルな外観は、村山氏お気に入りのパリにある化粧品店の店構えをイメージしているのだそう。

出店地に川口市を選んだのは、東京都に隣接し、通勤・通学で都内に出る人が多い場所だということ。独立する際、お店の方向性を考えると標準的な洋菓子店に比べ、手間も原材料費もかかることを想定したそうです。県内の洋菓子の平均価格より少し高めの設定になっても、都内のデパ地下やパティスリーの商品価格に慣れている人にとっては「この値段でこの品質なら安い」と感じてもらえるのではないかと思い、この地へ。

リニューアル後は、店内が広くなり動線も整った 出典:330smile330さん

オープンから間もなくして人気店となり、特に週末は行列ができるほどに。うれしい反面、待ち時間の長さや接客のクオリティが落ちてしまうことに悩むこともあったそうです。そこで、混雑時でも商品をゆっくり選べるように店内のスペースを広げ、予約時には列に並ばず購入できるよう、レジを店の手前に移し、店内の動線を優先させた配置に変更しました。

ボンボンショコラ 写真:お店から

同店で一番の売れ筋商品は「ボンボンショコラ10個入り」2,850円です。ベルギーのショコラトリーで学んだ技術を生かし、きれいな色味と艶やかなコーティングが特徴のスペシャリテ。

カヌレ 写真:お店から

フランス産発酵バターを使用した「焼きたてのフィナンシェ」280円や、カリッと香ばしい「カヌレ」350円は、毎朝焼きたてが並びます。ちょっとした手土産にも人気の品です。

モンブラン 写真:お店から

香り豊かな和栗をふんだんに使用した「モンブラン」750円は、同店の自信作。新栗が採れるたびにオリジナルレシピで作る和栗のペーストは、贅沢なほどに濃厚な栗感を味わえます。

「シャンドワゾー グラシエ ショコラティエ」のイートインスペース 出典:Yukino Naraさん

店内はテイクアウトのみでイートイン席はありませんが、徒歩3分の場所にある2号店「シャンドワゾー グラシエ ショコラティエ」のイートインスペースに本店のケーキを持ち込めます。席数は20席。作りたてのケーキをすぐに味わえるのはいいですね。

食べログレビュアーのコメント

「タルトポム」820円 出典:旅好きの食いしん坊ゆかさんさん

『以前は横使いの店でしたが、奥行き深く改装され、お客の待ちスペースが拡大されました。整列用のポールも用意されております。

お客の店内収容能力が増したので、もう店外で待たなくとも済みそうかな?

私の買うものはいつも決まってて、定番のミゼラブルとサバラン、モンブランなんぞばかりを所望していたら、今回は、家族から、違うものを買ってくるように!との司令がでておりました。

そこで今回は、

林檎のタルト

バナナのタルト

ショコラオランジェ

ピシュターシュフランボワーズ

フレジェ

キャラメルのエクレア 2

これは定番 モアルーショコラ

をいただきました。

今回の発見は 林檎のタルトの素晴らしさ!

オーソドックスながら、林檎のコンポートというかジャムと言うか?

やはり、他とは一線を画す逸品に出会えました。

コクが半端無い!馨り高い!

そんじょそこらのアップルパイとは、全く別物でした。

見た目は地味ですが、是非味わうべき、一品ですね。

これからは、必ず何個か、買うことにしましょう。

ここのケーキを買って帰ると、家族に、いつも、ここ以外のケーキは買って来ないで!と、よく言われます』(190chiさん)

「ミゼラブル」680円 出典:おもちはにこさん

『数年前まで川口市在住。当時から超人気店。看板(多分)のミゼラブルにドはまりし当時からヘビーユーザー。

現在名古屋在住ですが、どう探してみてもミゼラブルを出している店がなく、ミゼラブル迷子。

奥さんの実家が埼玉なので帰省ついでにホールで予約を入れ堪能。

濃厚なバタークリーム。口どけまろやか。でも濃くて脂っぽいわけではない。絶妙。

ナッツ(アーモンド)の香ばしさがほんのり。レーズンもほんのり。絶妙。

バタークリームとスポンジの層が口の中でほどける感じ。絶妙。

ここは他のケーキも、焼き菓子も美味しいですが、個人的にはミゼラブルの日本一』(ひやたけさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆シャンドワゾー住所 : 埼玉県川口市幸町1-1-26TEL : 048-255-2997

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

The post スイーツ 百名店の常連「シャンドワゾー」がリニューアルオープン!(埼玉・川口) first appeared on 食べログマガジン.