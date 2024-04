◆TWSインタビュー連載

【モデルプレス=2024/04/15】SEVENTEEN(セブンティーン)の弟グループ・TWS(トゥアス)のインタビュー連載。ソロインタビュー編のラストは、マンネ(最年少)のKYUNGMIN(ギョンミン/16)が登場。TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりとなるボーイグループ。モデルプレスでは、1月22日に1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施。デビューして変化した心境や活動の原動力になっているもの、そして「夢を叶える秘訣」に迫った。

― デビューから環境も大きく変わったかと思いますが、心境をお聞かせください。KYUNGMIN:ずっと夢に見続けてきたことが現実になり、本当にときめきながらも緊張しています。― メンバーで一緒に過ごす中で、知り合った時から1番印象が変わった人を教えてください。KYUNGMIN:僕はYOUNGJAE(ヨンジェ)が1番変わったと思います。最初の頃は愛情がたっぷりでおちゃめな感じだったのですが、デビュー後、すごく大人っぽく、頼もしくなってきて、重みが増したと思います。― KYUNGMINさんはグループの中で1番年下ですが、メンバーの皆さんは優しいですか?KYUNGMIN:はい、優しくしてくれます!― メンバーの皆さんにとってロールモデルはSEVENTEENさんということですが、KYUNGMINさんが具体的に目指している姿勢やロールモデルになったきっかけを教えてください。KYUNGMIN:特にパフォーマンスを尊敬していますが、ステージでのマナーなどすべてにおいて尊敬できると思ったので、ロールモデルにしたいと思いました。― 先輩からのお言葉で力になった言葉はありますか?KYUNGMIN:1番記憶に残っているのは、S.COUPS(エスクプス)先輩からの「信じられるのはメンバーだけだ」という言葉と、チームワークの重要性についてアドバイスをしてくれたことです。― モデルプレスの読者の中には、今、様々な不安を抱えている読者がいます。 そんな読者に向けて、これまでの人生で辛いことを乗り越えたエピソードを教えてください。KYUNGMIN:歌う曲の音程が、自分自身が満足できるほど出ず苦労しましたが、着実に練習して努力し、最終的に僕が満足できるようになった記憶があります。― 挑戦続きの毎日で不安なことも多いかと思いますが、日々の活動における原動力になっているものはありますか?KYUNGMIN:簡単ではないと思う瞬間はたくさんありますが、時間が経ってその瞬間を振り返ったときに後悔しないように努力する姿勢が僕の原動力だと思います。― SEVENTEENさんを目標に、TWSの皆さんはデビューという1つの夢を叶え、さらに今、新たな夢を追いかけている最中だと思います。モデルプレスの読者の中にも、今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。 そんな読者に、「デビュー」という1つの夢を叶えたからこそ思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。KYUNGMIN:夢を叶える秘訣は、自分が好きなこと、やりたいことについて絶えず研究して努力することだと思います。また、ダメなことがあっても最後までやり遂げようとする意志が必要だと思います。― ありがとうございました!グループの中ではマンネのKYUNGMINさんですが、インタビューにも落ち着いて受け答えをしていて、しっかりとした印象。一方で、撮影中には終盤でいろいろなバリエーションのハートポーズを繰り出してくれるなど、マンネらしい可愛らしい一面もあり、ギャップに心を掴まれました。(modelpress編集部)TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりとなる、2024年1月22日にデビューしたボーイグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に例え、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。2003年生まれの最年長・SHINYU(シンユ)、2005年生まれのDOHOON(ドフン)とYOUNGJAE(ヨンジェ)、2006年生まれのHANJIN(ハンジン)とJIHOON(ジフン)、2007年生まれのKYUNGMIN(ギョンミン)と、確かなパフォーマンス力とビジュアル、優れた音楽センスを持つ6人で構成されている。デビュー直後から韓国の音楽チャートを席巻しているほか、日本雑誌の表紙に多数登場し、3月には「マイナビ東京ガールズコレクション」へ初出演、日本でのショーケースを開催するなど、国内外でも活躍が期待されている。【Not Sponsored 記事】