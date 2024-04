ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットから、2024年5月17日(金)に「スペシャルジャンボカードセットオーガポン」が登場!

4月26日(金)に発売される「ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット」シリーズの拡張パック「変幻の仮面」に、オーガポンみどりのめんのジャンボカードやプロモカードがついたセットです☆

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「スペシャルジャンボカードセット オーガポン」

価格:1,980円(税込)

発売日:2024年5月17日(金)

内容物:

・ジャンボカード「オーガポンみどりのめん」×1枚

・プロモカード「オーガポンみどりのめん」(キラ)×1枚

・プロモカード「鬼の仮面」(キラ)×1枚

・拡張パック「変幻の仮面」×8パック ※拡張パックには、カードがランダムに5枚入っています

・ジャンボカード用カードスタンド ×1個

・ポケモンコイン ×1枚

ポケモンカードゲームは、ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの世界をテーマにしたトレーディングカードゲームです。

たくさんあるカードを集めたり、対戦したり、全国で開催されているイベントに参加したりと様々な遊び方ができます。

そんなポケモンカードゲームの「スカーレット&バイオレット」から、2024年5月17日(金)に「スペシャルジャンボカードセットオーガポン」が登場!

「スペシャルジャンボカードセットオーガポン」は、4月26日(金)に発売される拡張パック「変幻の仮面」8パックに加え、オーガポンみどりのめんのジャンボカードと、オーガポンみどりのめん、

鬼の仮面のプロモカード各1枚が収録されたセットです。

拡張パック「変幻の仮面」で収録されるオーガポンみどりのめんとイラストが違い、本セットに封入されるオーガポンみどりのめんはフルイラストとして描かれており、鬼の仮面もキラ仕様になっております。

そのほか、オーガポンの素顔が描かれているポケモンコインも、このセットで初めて登場します。

まさに、オーガポンの魅力がたっぷり詰まったセットになっています☆

ジャンボカード「オーガポンみどりのめん」

フルイラストのオーガポンみどりのめんが、ジャンボカードとして登場!

朝焼けに染まったキタカミの里のたんぼ道を、素顔のオーガポンが、仮面を持ってむじゃきに走っています。

フルサイズのジャンボカードになったことで、まるでキタカミの里に引き込まれるかのような迫力がある1枚です。

カードスタンド

カードスタンドもセットに入っており、ジャンボカードを立て掛けて飾ることができます。

ジャンボカードをカードスタンドに入れて飾って、コレクションとしても楽しめます☆

まとめ

2024年5月17日(金)より発売される、ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「スペシャルジャンボカードセット オーガポン」の紹介でした☆

