OpenAIは現地時間12日、言語モデル評価のためのベンチマークツール「simple-evals」をGitHub公式リポジトリに公開した。従来公開していたLLM評価ベンチマークツール「evals」の軽量版に位置する「simple-evals」は、最新モデル(gpt-4-turbo-2024-04-09以降)で公開している数値の透明性を保つためにオープンソースで公開しており、以下の各スコアを評価する。

MMLU: 大規模なマルチタスクの言語理解を測定MATH: MATHデータセットを使用した数学的問題解決の測定GPQA: 大学院レベルの Google実証済みQ&AベンチDROP: 段落にわたる個別の推論を必要とする読解ベンチマークMGSM: 多言語小学校算数ベンチマークHumanEval: コードでトレーニングされた大規模な言語モデルの評価evalsと比較してロールプレイングプロンプト(あなたは専門のソフトウェア プログラマです)などに左右されにくいゼロショットでの思考連鎖を強調するベンチマークだがevalsの置き換えを意図するものではないと説明している。なお、OpenAIの公式Xには課金ユーザーで使用可能になっているgpt-4-turbo-2024-04-09のベンチマークをグラフで掲載している。Our new GPT-4 Turbo is now available to paid ChatGPT users. We’ve improved capabilities in writing, math, logical reasoning, and coding.(X@OpenAI)