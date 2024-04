2024年5月3日(金)~5月5日(日)開催の「大阪コミックコンベンション2024(大阪コミコン2024)」への参加が予定されていたリー・トンプソンの来日がキャンセルになった。東京コミコン&大阪コミコン運営がSNSで伝えた。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』主人公の母親ロレイン・マクフライ役で知られるトンプソンは、同シリーズのクリストファー・ロイド、トム・ウィルソンと共にされていた。

~2024年5月3日(金)~5月5日(日) 開催~ 氏、来日キャンセルのお知らせ

サイン会・撮影会などの詳細は、こちらからご確認ください。 - 東京コミコン & 大阪コミコン | TokyoComicCon & OsakaComicCon (@TokyoComicCon)

すでに撮影会やサイン会のチケットが発売開始となっていた。購入済みチケットの対応などについてはにて案内があると見られる。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

