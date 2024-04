RAIN、約9年ぶりの韓国単独コンサート！6月に開催決定

歌手のRAIN(ピ)が6月にソウルで単独コンサートを開催する。彼は6月8日、9日の2日間、ソウルオリンピック公園のオリンピックホールで単独コンサート「2024 RAIN コンサート : STILL RAINING - ソウル」を開催する。今回のコンサートは、2023年11月にアメリカで開催した「2023 THE RAIN TOUR STILL RAINING」の延長線で、2015年に韓国で開催した「RAIN TOUR “The Squall”」以来、9年ぶりに韓国で開催する単独コンサートだ。RAINが韓国ファンのために9年ぶりに設けた大事なイベントで、数多くのヒット曲ステージとともに斬新で差別化を図ったパフォーマンスを披露する予定だ。

「STILL RAINING」はRAINが相変わらずファンのそばにいることを知らせる暖かいメッセージと、ステージに対する彼の真心を込めて作ったタイトルで、ファンにより大きな感動を与える。今回のソウルコンサートは韓国ファンに送る愛と情熱のメッセージを盛り込んだステージで満たされる予定で、ファンとの再会を通じてK-POPの真の価値と魅力を伝えると予想させる。今回のコンサートは韓国国内外ファンからの声援に応えるもので、ファンだけでなく、RAINのアーティストとしての活動を期待してきた大衆にも彼がどのような姿を見せてくれるのか、注目が集まっている。コンサートチケット販売に関する詳しい内容は順次公開される予定だ。RAINは今年下半期に公開されるDisney+ドラマ「ファイン家スキャンダル」の撮影を終え、コンサートのほか、多彩な活動を予告した。