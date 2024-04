韓国のバーチャルアイドルPLAVE、初のファンコンサートが成功裏に終了「僕たちの歴史の1ページ」

バーチャルボーイズグループPLAVEがファンコンサートを成功裏に終了した。13日と14日の2日間、ソウルオリンピック公園・オリンピックホールにてPLAVEの1回目のファンコンサート「Hello、Asterum!」が開催された。今回のコンサートはチケット先行販売の際、同時接続者が7万人に達するなど熱い関心の中で全席完売を記録し、注目を集めた。2日目の公演はオンラインでも配信された。

この日PLAVEは、デビュー曲「Wait for you」でオープニングを飾った。観客席をぎっしりと埋め尽くしたファンたちと挨拶を交わしたPLAVEは「今回のファンコンサートは『Hello、Asterum!』という公演のタイトルからも分かるように、Asterumに来たPLLI(PLAVEのファン)の皆さんを歓迎するという意味が盛り込まれている」と説明した。続いて、1stミニアルバムの収録曲「I Just Love Ya」「Why?」、2ndミニアルバムの収録曲「Virtual Idol」を歌い、今まで見ることができなかった収録曲のステージを披露した。特に、プールの昼と夜を背景としたステージが爽やかな雰囲気を演出し、ファンから歓声を引き出した。公演の途中、PLAVEは恋愛バラエティ番組「乗り換え恋愛」をパロディーした「乗り換えライン」コーナーを設けて愉快な時間を過ごした。メンバー同士がお互いを紹介するX紹介書を皮切りに、Xとの思い出曲のカバーを通じて、「Dangerously」「愛が遅れてごめんね」など多様なカバーステージを披露し、多彩な魅力を届けた。コーナーが全て終了した後は、最終ラインで実現したバンビとウンホのお祝いステージが繰り広げられた。IUの「Hold My Hand」をカバーしたバンビのステージとウンホが作詞したラップ、2人のケミ(ケミストリー、相手との相性)が際立った「Next Level」のデュエットステージまで披露した。続いてハミンのダイナミックな「The Search」、PLAVEが過去を回想する感動的なナレーションを加えた「6番目の夏」、ノアの「Drowning」まで繰り広げられた。また、2ndミニアルバムの収録曲「Watch Me Woo!」、甘いピアノ演奏が際立つイェジュンのソロステージ「On The Ground」を通じて会場を熱く盛り上げたPLAVEは、お互いへの真心を込めた「From」、ファンに向けたメッセージが盛り込まれた「Dear. PLLI」を続けて披露し、観客の涙腺を刺激した。PLAVEは「『From』と『Dear. PLLI』のステージで、輝く星の照明を使った。皆さんが探し出したPLAVEという星が、暗い夜が訪れるたびに皆さんの力になってほしい。今日、PLAVEの初単独公演を一緒に過ごしてくれて本当に感謝している。愛しています」とし、初の単独コンサートに対する胸いっぱいの感想と、観客に感謝の挨拶を伝えた。最後に2ndミニアルバムのタイトル曲であり、ファンに対する愛情を盛り込んだ「WAY 4 LUV」を熱唱し、本公演を終えた。PLAVEは公演が終了した後も、観客のアンコール要請に支えられ、「Merry PLLIstmas」を歌いながら再びステージに登場した。記念写真を撮影して、初めての単独公演の思い出を記録した彼らは「今PLAVEがコンサートをしているこの瞬間が、僕たちの歴史の1ページだと思う。その瞬間を一緒に過ごしてくれてありがとう。ファンから受けた愛をしっかりと返していきたい」と挨拶した。彼らはアンコール曲「Our Movie」と「Pixel world」を披露し、観客に別れを告げた。ファンからのサプライズスローガンイベントと共に、エンディングクレジットとメンバーたちの真心が込められた手紙、ナレーションが送られ、感動を加えた。