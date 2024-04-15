東宝<9602.T>は１５日の取引終了後、２４年２月期の連結決算発表にあわせ、２５年２月期の業績予想を開示した。今期の営業収入は前期比１．２％減の２８００億円、最終利益は同１３．９％減の３９０億円を計画する。前期の期末配当を従来の予想から２５円増額して６５円（前期の年間配当は８５円）としたうえで、今期の年間配当は７０円を計画する。更に、取得総数４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．２９％）、取得総額２４０億円を上限とする自社株買いの実施も発表した。



映画事業全体で、今期の営業収入は前期比７．４％減の１７８５億円を計画。一方、不動産事業全体では同１４．３％増の７９０億円を見込む。２４年２月期の連結決算は、営業収入が前の期比１６．０％増の２８３３億４７００万円、最終利益が同３５．５％増の４５２億８３００万円だった。



出所：MINKABU PRESS

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