全国のコメダ珈琲店に、ロッテの販売するチョコレート「ガーナミルク」とのコラボレーションメニューが登場!

「シロノワール ガーナミルク」をはじめ「クロネージュ ガーナミルク」「ジェリコ ガーナミルク」「ホットチョコレート ガーナミルク」の4品が販売されます☆

コメダ珈琲店「シロノワール ガーナミルク」

販売期間:2024年4月23日(火)〜5月下旬(予定)

販売店舗:全国のコメダ珈琲店

コメダ珈琲店が、ロッテが販売するチョコレート「ガーナミルク」とコラボレーション!

ガーナミルクは、ミルク感の効いたコクのある味わいのとろける口どけのチョコレートです。

1964年に誕生して以来、今もなお幅広い世代の方に愛され続けています。

今回登場するのは、そんな「ガーナミルク」の味わいを再現した”ガーナチョコレートソース”を使ったメニュー4品。

「シロノワール ガーナミルク」と「クロネージュ ガーナミルク」のスイーツ2品と、「ジェリコ ガーナミルク」「ホットチョコレート ガーナミルク」のドリンクメニュー2品の計4品が期間限定で販売されます☆

シロノワール ガーナミルク

価格:830円〜890円(税込)/ミニサイズ:630円〜690円(税込)

こだわりは、ガーナミルクのなめらかな口どけと、コクのある味わいを再現したガーナチョコレートソース。

ほかほかのデニッシュの上からかけた、チョコレート好きにはたまらない味わいのメニューです。

ソフトクリームには刻んだローストアーモンドをトッピングし、仕上げにハート型のガーナリップルと、チェリーを添えています。

クロネージュ ガーナミルク

価格::680円〜740円(税込)

温かいココアバウムクーヘンに、ガーナチョコレートソースを合わた「クロネージュ ガーナミルク」

ガーナリップルとチェリーをトッピングし、ソフトクリームの上から刻んだローストアーモンドを散らしています。

ふんわり広がる上品なココアの味わいと、ガーナチョコレートソースのマリアージュを楽しめる一品です。

ジェリコ ガーナミルク

価格:640円〜880円(税込)

自家製コーヒージェリーに、ガーナチョコレートドリンクを合わせ、ホイップクリームをトッピングしたデザートドリンク。

仕上げには、ガーナチョコレートソースと刻んだローストアーモンドをかけています。

ガーナチョコレートのコクと、コーヒージェリーのほろ苦さの織り成すハーモニーは絶品です☆

※ジェリコとは「コーヒージェリー」と「コーヒー」を組み合わせた造語。コメダオリジナルのデザートドリンクです

ホットチョコレート ガーナミルク

価格:600円〜840円(税込)

ガーナチョコレートを使用した、ホットチョコレートドリンクです。

温めることで、甘みとチョコレートの香りが引き立ちます。

トッピングのホイップクリームとチョコレートソースをドリンクに溶かして飲むと、まろやかさが増し、優しい甘みが口いっぱいに広がります。

ミルク感の効いたコクのある味わいととろける口どけの「ガーナチョコレート」とコラボレーションしたシロノワールやドリンクメニュー。

コメダ珈琲店のロッテ「ガーナミルク」コラボレーションメニュー4品は、2024年4月23日(火)より全国のコメダ珈琲店にて発売です☆

※販売は一部店舗を除きます

※写真はイメージです。ガーナミルクは商品につきません

※シロノワール ガーナミルク(ミニサイズ含)とクロネージュ ガーナミルクのソフトクリームは、ホイップクリームに変更できません

※ジェリコ ガーナミルクのホイップクリームはソフトクリームに変更できません

※4商品はアーモンドを使用しています

※4商品にアルコールは使用していません

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミルクの効いたコクのあるチョコレートの味わいを再現!コメダ珈琲店「シロノワール ガーナミルク」 appeared first on Dtimes.