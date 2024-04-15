これからの予定【発言・イベント】
15:30 ローガン・ダラス連銀総裁、日銀IMF共催「ジェンダー多様性会議」出席（質疑応答あり）
16:30 シムカス・リトアニア中銀総裁、記者会見
20:15 ブリーデン英中銀副総裁「Innovate Finance Global Summit 2024」出席
21:00 レーンECBチーフエコノミスト、UCD経済学会主催イベント出席
21:30 ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演
16日2:40 デコス・スペイン中銀総裁、会議「スペイン経済：過去を振り返る」講演
IMF世銀春季会合（20日まで）
米主要企業決算
ゴールドマンサックス
※予定は変更されることがあります。
16:30 シムカス・リトアニア中銀総裁、記者会見
20:15 ブリーデン英中銀副総裁「Innovate Finance Global Summit 2024」出席
21:00 レーンECBチーフエコノミスト、UCD経済学会主催イベント出席
21:30 ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演
16日2:40 デコス・スペイン中銀総裁、会議「スペイン経済：過去を振り返る」講演
IMF世銀春季会合（20日まで）
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ゴールドマンサックス
※予定は変更されることがあります。