明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業売上高

１１：００ 中・四半期ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査（期待指数）

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



※東証グロース上場：Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>

※海外企業決算発表：バンク・オブ・アメリカ，モルガン・スタンレー，ジョンソン・エンド・ジョンソン，ユナイテッドヘルス・グループほか



出所：MINKABU PRESS