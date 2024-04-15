星屑スキャット、＜TOUR 2024「BEAUTIES ON DUTY」＞追加公演開催決定
星屑スキャットが、全国6都市をまわるツアー＜星屑スキャット TOUR 2024「BEAUTIES ON DUTY」＞の東京追加公演を6月5日に北とぴあ さくらホールにて行うことが決定した。
この追加公演のチケットは、本日4月15日昼12時より、星屑スキャットのオフィシャルファンクラブ「夜空」での先行抽選受付がスタート。一般チケットは、4月28日午前10時から販売される。
＜星屑スキャット TOUR 2024「BEAUTIES ON DUTY」東京追加公演＞
開場 18:00 / 開演 19:00
チケット情報
指定席 ￥8,900(税込)
※未就学児童入場不可
【オフィシャルファンクラブ「夜空」先行抽選受付】
受付期間 : 4月15日(月) 12:00〜4月21日(日)23:59
当落確認・入金期間 : 4月24日(水)12:00〜4月26日(金)23:59
受付URL：https://hoshikuzu-scat-officialfanclub.com/contents/738801
【一般発売】
2024年4月28日(日) 10：00〜予定枚数に達し次第、販売終了
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hoshikuzu-scat/
イープラス：https://eplus.jp/hoshikuzu-scat/
ローソンチケット：https://l-tike.com/hoshikuzu-scat/
＜星屑スキャット TOUR 2024「BEAUTIES ON DUTY」＞
【長野】5月11日(土) 長野市芸術館 メインホール
【福岡】5月19日(日) キャナルシティ劇場
【愛知】5月26日(日) ウインクあいち 大ホール
【岡山】5月30日(木) 倉敷市芸文館ホール
【東京・追加公演】6月5日(水)北とぴあ さくらホール
【東京】6月19日(水) 東京国際フォーラム ホールC
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