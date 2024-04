ファミリーマートにて毎年春に実施されている、宇治抹茶を使用したスイーツやアイス、パン、お菓子などが並ぶ”宇治抹茶”フェア。

2024年は”濃い”をテーマにしたスイーツなど全14種類が登場する「ファミマの濃い宇治抹茶まつり」が開催されます☆

ファミリーマート「ファミマの濃い宇治抹茶祭り」まとめ

開催期間:2024年4月16日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートにて、2021年から毎年春に実施されている”宇治抹茶”フェア。

2024年は「濃い宇治抹茶まつり」と題し、風味豊かな”濃い”宇治抹茶が味わえるスイーツなどが発売されます。

スイーツには「濃い宇治抹茶のモンブラン」「濃い宇治抹茶のフレンチクルーラー」「濃い抹茶のしっとりクッキー」など、こだわりの自信作も続々登場。

どれも濃厚な抹茶が感じられるように仕立てられています。

焼き菓子を監修するのは、京都府宇治市にある、永禄年間創業の老舗茶問屋「上林春松本店」

”濃さ”と”本格感”を手軽に味わえるスイーツがラインナップされています。

そんな「ファミマの濃い宇治抹茶まつり」にて販売されるスイーツやアイス、パン、お菓子全14種類をまとめて紹介していきます☆

濃い宇治抹茶のモンブラン

価格:320円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

濃厚な抹茶クリームが際立つモンブラン。

100%宇治抹茶を使用したムース、生チョコ、モンブランクリームの3層に、抹茶のクランブルで食感が加えられています。

濃い宇治抹茶のフレンチクルーラー

価格:258円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

軽い食感のフレンチクルーラーに抹茶ホイップ、抹茶クリームをサンドして、抹茶チョコでコーティング。

濃厚な抹茶クリームとチョコレートが相性抜群な逸品です。

濃い宇治抹茶のバウムクーヘン

価格:238円(税込)

発売日:2024年4月9日(火)

販売エリア:全国

濃い抹茶のバウムと、やさしい甘さのミルクバウムを合わせた2層のバウムクーヘン。

宇治抹茶のほろ苦い味わいに、ミルク風味の生地とホワイトチョコのコーティングで、まろやかな口当たりに仕立てられています。

濃い抹茶のどら焼き

価格:185円(税込)

発売日:

東日本エリア:2024年4月9日(火)

西日本エリア:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

しっかり抹茶を感じられる「濃い抹茶のどら焼き」

なめらかでくちどけの良い抹茶あんをアクセントに、生地にも抹茶が練り込まれています。

濃い抹茶のクリーム大福

価格:168円(税込)

発売日:

東日本エリア:2024年4月9日(火)

西日本エリア:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

餅生地で抹茶あんとクリームを包んだ大福。

抹茶あんは、甘すぎず爽やかな抹茶を感じられる上品な味わいに仕上げられています。

濃い抹茶のガトーショコラ

価格:248円(税込)

発売日:

東日本エリア:2024年4月9日(火)

西日本エリア:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

抹茶の香り、旨味を感じるガトーショコラ。

くちどけ滑らかに仕上げられた焼き菓子です。

濃い抹茶のフィナンシェ

価格:180円(税込)

発売日:

東日本エリア:2024年4月9日(火)

西日本エリア:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

抹茶の香りとほろ苦さを感じられるフィナンシェ。

渋味を抑えて抹茶の香りを引き出しているのもポイントです。

濃い抹茶のパウンドケーキ

価格:190円(税込)

発売日:

東日本エリア:2024年4月9日(火)

西日本エリア:2024年4月16日(火)

販売エリア: 全国

2種の抹茶をブレンドした「濃い抹茶のパウンドケーキ」

抹茶の香り、甘味、旨味を感じられる抹茶のパウンドケーキです。

宇治抹茶もち最中アイス

価格:198円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

京都産宇治抹茶の一番茶を使用した最中アイス。

北海道十勝産小豆のつぶあんとおもちの組み合わせた、濃厚な味わいが楽しめる抹茶アイスです。

濃い宇治抹茶メロンパン

価格:168円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

宇治抹茶を加えた、ビスケット生地を使った「濃い宇治抹茶メロンパン」

抹茶ペーストと抹茶ホイップをサンドした、ほろ苦さと甘みが味わえる濃い味わいの抹茶づくしのメロンパンです。

※沖縄県は一部仕様と価格が異なります

濃い抹茶の味わいしみチョココーンミニ

価格:168円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

ひとくちサイズのコーンパフに宇治抹茶を使用したほろ苦い抹茶チョコをしみこませた「濃い抹茶の味わいしみチョココーンミニ」

生地にも抹茶パウダーを配合することで、後味まで濃い抹茶が味わえるように仕上げられたお菓子です。

ザクザクきわだつクランチチョコ濃い抹茶味

価格:178円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

ザクザク感が楽しい、人気商品の”クランチチョコ”が抹茶味で登場。

抹茶チョコに抹茶ビスケットが入ったクランチチョコです。

抹茶香る濃い抹茶クッキー

価格:268円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

抹茶の風味が感じられるクッキー。

さっくりした食感で、抹茶本来の味わいが楽しめます。

濃い抹茶のしっとりクッキー

価格:178円(税込)

発売日:2024年4月16日(火)

販売エリア:全国

濃厚な宇治抹茶の香りが感じられる「濃い抹茶のしっとりクッキー」

しっとりほろほろ食感のショコラクッキーです。

”濃い”をテーマにしたスイーツや焼き菓子全14種が登場する宇治抹茶フェア。

ファミリーマートにて2024年4月16日より開催される「ファミマの濃い宇治抹茶祭り」の紹介でした☆

※店舗によって取り扱いのない場合があります

※一部地域では価格が異なる商品があります

