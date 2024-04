モデルのKoki,が14日(日)、母・工藤静香との思い出ショットを公開した。



【別カット7点】Koki,&工藤静香の仲良し母娘ショット



木村拓哉と工藤静香の次女のKoki,。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動している。



Koki,は「Happy Birthday マミー いつも支えてくれてありがとう いつも沢山の愛情を注いでくれてありがとう いつも優しさで包んでくれてありがとう 世界一かっこよくて、優しくて、愛情深くて、強くてお茶目なマミー No matter what people say, you are the best mum in the world love you」とInstagramを更新。母・工藤静香の誕生日を祝うと共に、レアな思い出ショットを公開した。



投稿には21万件以上のいいねが集まり、注目を集めている。



