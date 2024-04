◆LinQ、地元・福岡で13周年ライブ開催

【モデルプレス=2024/04/15】福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループ・LinQが4月14日、福岡市民会館大ホールで13周年記念ライブ『美輪VIWA〜いざゆけLinQ13周年〜』を開催した。13周年のライブテーマは「野球」。九州・福岡を愛するグループとして福岡ソフトバンクホークスのように地元から愛される・応援したいと思えるようなグループになりたいという想いから、福岡ソフトバンクホークスに敬意を持ってオマージュしたテーマとタイトルだ。

◆LinQ、13周年ライブは華やかに

◆LinQ、13周年・14周年に向けた想い語る

◆セットリスト

開演前に、会場に集まった多くの来場者への注意事項をアナウンスする“ウグイス嬢”はLinQ一期生の深瀬智聖。野球のダイヤモンドをモチーフにしたステージに鳴り響くのはDJ ALEXの”開幕アナウンス“。ビーグルクルーYASSの情熱的なオープニング生歌唱に続いて、いよいよLinQメンバーが登場。この日だけのオープニングムービーが流れると、「Love in Qyushu!」のコールと共に会場は総立ち。筑紫女学園高等学校ダンス部のメンバーと共に登場し『ONE FOR ALL FOR ONE』で幕を開けた。続けて『FANTASTIC WORLD』『バリ Happy Days!!』とアップチューンが続き、会場は色とりどりのペンライトとコールで盛り上がり。副リーダー・海月らなの「最高の1日の始まりだ〜!」が、福岡市民会館に詰めかけたファンの心を一気にわしづかみにした。さらに福岡ソフトバンクホークス・球団マスコットのハリーホークとハニーズが登場。ハリーホークが始球式としてボールを客席に撃ち込むと、ハニーズと共に『フクオカ好いとぉ』を披露。メンバーが会場を駆け巡り、盛り上げた。13周年という晴れやかな舞台を彩るように『人生最強・花景色』『祭高音頭』とLinQらしい曲が続く。曲中で初期メンバー・高木悠未(※「高」は正式には「はしごだか」)と海月が息の合ったラップパートを披露すると、ファンたちも呼応し、会場の空気はどんどん1つになっていった。続いては、結成1周年を迎えたLinQの学生メンバー(黒田れい・有村南海・森斗咲羽・華山あかり)で結成されたユニット『LinQ Qty』(読み:リンクキューティー)が登場。LinQとは一味違う瑞々しい表情で『世界で一番キミに恋してる』を披露、そして新曲『Oh! My lover』 を初披露した。『Oh! My lover』のテーマは、学生の初恋。思わず「キュン」とする歌詞が詰まった甘酸っぱい煌めく等身大のラブソングと可愛らしい振り付けで注目を集めた。再びLinQが登場すると、4月10日にリリースした新曲『おべんとう』をTikTok企画で集まったおべんとうガールと共に披露。そしてLinQのライブアンセム『ハレハレ☆パレード』『Go!Go!Yell〜キミ・イズ・ビューティフル〜』『FUKUOKA。〜福を可するのだ♪〜』を立て続けに披露すると、会場のボルテージは最高潮に。福岡市民会館は興奮のるつぼとなった。興奮冷めやらぬ中ステージに登場したのは、お笑いコンビ・ブルーリバー。ブルーリバーがインタビュアーとなり、興奮のステージを作り上げたLinQメンバーへのヒーローインタビューを敢行した。同日のライブを振り返り、華山は「ファンの方たちが応援グッズを使ってくれて嬉しい気持ちになった」、森斗は「会場の皆さんが声を出してくれたのが嬉しかった」、有村は「LinQ Qtyはまだ成長過程。先輩の背中を追いつつ、いつかは超せるようなQtyでありたい」と力強く語った。黒田は「今日は会場が広いのでファンの皆さんの顔が見えないかと思っていたけど、ステージから笑顔が見えて、とっても嬉しい気持ちです」、海月は「楽しくて、楽しくて、たのC、たのC、視力検査のC!」とボケ回答。高木に「すべるまでがセットです」とツッコまれ、気を取り直して「皆さんにワクワクを届けていきたい」と決意を語った。そして、高木が合言葉「VIWA」と会場に煽ると発表映像が。映像では、7月20日に夏曲「毎日どこかでFestival!!」のリリース、全国盛り上げツアー開催決定(熊本、松山、仙台、静岡、大阪、名古屋、福岡ほか)、カラオケCLUB DAMイメージアンバサダーへの就任、2025年14周年ANNIVERSARY LIVEの野外開催を決行することが発表された。14周年ANNIVERSARY LIVEのテーマは「お祭り」。2016年ぶりにLinQ祭りが帰ってくることも発表されると会場からは拍手喝采。高木が「13年間を振り返ると、毎日が同じことの繰り返しのように思えるけど、実は重なっていて、その重なりが今のLinQにつながっている。私にとって、LinQを続けることは責任。これからのLinQも応援してください」とメッセージを贈った。本編のラストでは『いざゆけ若鷹軍団』を多くの出演者と共に合唱。アンコールでは、『for you』、そして森斗のソロから始まる『I am…』を披露。客席には涙ぐむファンの姿もあった。歌唱後、有村は「来てくれてありがとうございます」と改めてメッセージ。「みんなのペンライトを見てありがたいなと思いながら歌っていました。後輩は先輩の背中を追いかけることが多いんですが、これからは私たちがみんなに今が最高と思えるようなLinQをつくっていきたい。私は悠未さんと一緒にマリンメッセに立ちたい。これからも皆さんと一緒に前に進みたい」と想いを明かした。ラストに同日の出演者がステージに集合し、『おべんとう』を熱唱。最後に、記者会見映像が流れ、新メンバードラフト会議を思わせる内容で会場をざわつかせ、IQプロジェクト全体でのオーディションを開催することを発表し幕を閉じた。メンバーの入れ替わりもありながらも成長と進化を繰り返したLinQ。14年目が幕を開けた。(modelpress編集部)【開幕映像】M0 Try again (ビーグルクルー)【opening theme】M1 ONE FOR ALL FOR ONEM2 FANTASTIC WORLDM3 バリ Happy Days!!【MC】始球式M4 フクオカ好いとぉ2024M5 人生最強・花景色M6 祭高音頭【MC】M7 世界で一番キミに恋してるM8 Oh! My love【MC】M9 おべんとうM10 ハレハレ☆パレードM11 Go!Go!Yell〜キミ・イズ・ビューティフル〜M12 FUKUOKA。〜福を可するのだ♪〜【ヒーローインタビュー】映像M13 いざゆけ若鷹軍団【MC】【アンコール】M14 for youM15 I am…M16 おべんとう【映像】【Not Sponsored 記事】