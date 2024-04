ボッテガ・ヴェネタがミラノデザインウィークでインスタレーション「On the Rocks」を発表

ボッテガ・ヴェネタは、今年のミラノデザインウィークで、カッシーナ社ならびにル・コルビュジエ財団と提携し、壮大なインスタレーション “On the Rocks” をパラッツォ・サン・フェデレで発表します。Courtesy of BOTTEGA VENETAWinter 24 コレクションのショーに続き、このインスタレーションの主役となるLC14 Tabouret Cabanon(タブレ カバノン)は、ル・コルビュジエが手がけたタイムレスなアイコンであり、カッシーナ社の木工アトリエが誇る優れた技を映し出しています。

もともとコート・ダジュールのロクブリュヌ・カップ・マルタンにあるル・コルビュジエ自身のミニマルな小屋(Cabanon)のためにデザインされたスツール(Tobouret)で、彼が浜辺に打ち上げられているのを見つけた、ウイスキーの木箱からインスピレーションを得ています。ボッテガ・ヴェネタ "On the Rocks"会期:2024年4月16日(火)〜20日(土)会場:ミラノ パラッツォ・サン・フェデレお問い合わせ:ボッテガ・ヴェネタ ジャパンTEL:0120-60-1966https://www.bottegaveneta.com/