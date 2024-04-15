21歳アレクナ 38年ぶり男子円盤投げ世界記録を更新
【AFP＝時事】陸上、男子円盤投げのミコラス・アレクナ（Mykolas Alekna、リトアニア）が14日、米オクラホマ州で開催された投てきの競技会で74メートル35を投げ、38年ぶりとなる世界新記録を樹立した。
第18回世界陸上オレゴン大会（World Athletics Championships Oregon 22）で銀メダル、第19回世界陸上ブダペスト大会（World Athletics Championships Budapest 2023）で銅メダルを獲得している21歳のアレクナは、5投目の試技で陸上男子最古となっていた記録を破った。
これまでの世界記録は、1986年6月6日に旧東ドイツのユルゲン・シュルト（Jurgen Schult）が記録した74メートル08だった。
アレクナは、2000年のシドニー五輪、04年のアテネ五輪の同種目で金メダルを獲得したウィルギリウス・アレクナ（Virgilijus Alekna）を父に持つ。
【翻訳編集】AFPBB News
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第18回世界陸上オレゴン大会（World Athletics Championships Oregon 22）で銀メダル、第19回世界陸上ブダペスト大会（World Athletics Championships Budapest 2023）で銅メダルを獲得している21歳のアレクナは、5投目の試技で陸上男子最古となっていた記録を破った。
これまでの世界記録は、1986年6月6日に旧東ドイツのユルゲン・シュルト（Jurgen Schult）が記録した74メートル08だった。
アレクナは、2000年のシドニー五輪、04年のアテネ五輪の同種目で金メダルを獲得したウィルギリウス・アレクナ（Virgilijus Alekna）を父に持つ。
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