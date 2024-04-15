イスラエル軍がガザ地区中部を爆撃、少なくとも12人死亡
14日、イスラエル軍の空爆後、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近から立ち上る煙。（ガザ＝新華社配信）
【新華社ガザ4月15日】パレスチナ通信は14日、イスラエル軍が同日にガザ地区中部で複数地域を爆撃し、少なくとも12人が死亡したと伝えた。
14日、イスラエル軍の空爆後、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近から立ち上る煙。（ガザ＝新華社配信）
14日、イスラエル軍の空爆後、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近から立ち上る煙。（ガザ＝新華社配信）
14日、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近で爆撃を行うイスラエル軍の戦闘機。（ガザ＝新華社配信）
14日、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近で爆撃を行うイスラエル軍の戦闘機。（ガザ＝新華社配信）
14日、イスラエル軍の空爆後、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近から立ち上る煙。（ガザ＝新華社配信）
14日、イスラエル軍の空爆後、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近から立ち上る煙。（ガザ＝新華社配信）
14日、イスラエル軍の空爆後、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近から立ち上る煙。（ガザ＝新華社配信）
14日、ガザ地区中部のヌセイラト難民キャンプ付近で爆撃を行うイスラエル軍の戦闘機。（ガザ＝新華社配信）