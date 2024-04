SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」トラックサンプラーを公開“9年の集大成”

SEVENTEENが、ベストアルバムのリリースに向けてトラックサンプラーを解禁した。SEVENTEENは本日(15日)、公式SNSを通じてベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」に関する4種のトラックサンプラー映像を公開した。いずれも16〜20秒の短いもので、ベストアルバムに収録された楽曲の雰囲気を感じられる仕様となっている。宇宙空間、森の中、五線譜、金魚鉢と、公開された4種の映像にこれといった規則性は感じられない。しかし、いずれもSEVENTEENの世界観を予告する多彩なメロディーがBGMに設定されており、カムバックに向けて動き出した彼らの時間を連想させる。

これに先立って、SEVENTEENは「17 IS RIGHT HERE」のトラックリストHiddenバージョンを公開。CD1とCD2で構成されたトラックリストイメージにはSEVENTEENの歴代タイトル曲が記載され、その上には大きなジッパーのイラストが描かれた。彼らのこれまでとこれからを連想させるトラックイメージには、すでに多くの関心が集まっている。所属事務所Pledisエンターテインメントは今回のベストアルバムリリースに際して「『17 IS RIGHT HERE』は、SEVENTEENの過去・現在・未来の集大成」とコメント。「アルバムに込められた、約9年にわたる彼らの軌跡を楽しみにしてほしい」と期待感を高めている。SEVENTEENは現在、韓国と日本でアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN」を開催中。グループ史上最大規模のスタジアムツアーを通じて、華麗なパフォーマンスを繰り広げる。